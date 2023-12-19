聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／戴資穎再奪后冠！92歲戴奶奶揪歡喜 今成高市府代言人
羽球天后戴資穎前天在BWF羽球年終總決賽中，奪下生涯第4座年終決賽后冠，消息傳回高雄老家，92歲的戴奶奶不僅喊讚，今天戴奶奶還擔任起高雄市府運動代言人，呼籲大家活到老動到老。
高市衛生局今召開「抗老愛運動．健康活力GO體健設施短片」發表記者會，戴資穎的爸爸帶著母親戴奶奶一同出席，她說，自己每天都會外出走走，與街坊鄰居聊天，有時也會到公園使用簡易運動設施，對戴資穎再添佳績，她頻說「揪歡喜」。
高市衛生局表示，有規律運動習慣，可預防肌少症，市府邀請市府發言人周璟瑜、運動代言人戴奶奶及高師大體育系鄭漢吾系主任教學團隊，共同拍攝體健設施操作教學影片，並設計QR-code，未來將於高市有體健設施的公園張貼，提供市民隨掃隨看服務。
衛生局歡迎民眾就近到公園除散步透氣，可更積極利用體健設施訓練肌力。居家附近公園資訊可至「高雄市政府衛生局-社區資源整合平台」查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言