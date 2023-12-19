屏東東港轉運站27日起試營運 未來與南延東港高捷站串連

屏東縣政府為強化大眾運輸服務，繼完成屏東、潮州、水門等客運轉運站，屏東中西部重要交通節點的東港轉運站，將於27日下午1時起試營運，明年1月啟用，屏東客運提醒站點做部分微調，包括「上東港」站遷移至中山路立體停車場旁，「屏客東港站」更名為「輔英醫院」站。縣府表示，東港轉運站未來也會串連南延的高捷，下階段規畫興建墾丁轉運站並升級恆春轉運站，建構無縫接軌的公路運輸路網服務。

東港鎮是屏東沿海北端、緊鄰高雄市的新興城市，除了「黑鮪魚故鄉」朝聖熱，大鵬灣國家風景區和往返小琉球帶動的觀光人潮，公路大眾運輸服務早已不敷需求；縣府向公路局爭取經費，1年半前投入8600萬元在東港新行政中心旁的中山路與水源路口興建東港轉運站，有11席月台，成為大東港地區和南屏東的公路運輸樞紐。

屏東客運說，27日下午1時起試營運，現有9117、9117A、9127及9127D等4條營運路線均進站接駁，原「東港火車站」由「東港轉運站」取代；欲搭乘高墾線公車路線旅客請移至東港轉運站候車，原火車站站於站牌回收後停止接駁；「上東港」站遷移至中山路立體停車場旁，改為單邊設站（往程停靠，返程不停靠），返程如需搭乘請至「輔英醫院」站及「頂新里」站；另「屏客東港站」為符合地緣性及避免與東港轉運站混淆，更名為「輔英醫院」站。

縣府交通遊處長黃國維說，東港轉運站試營運後於明年1月啟用，整合高墾線、公路客運、市區公車、小黃公車等12條路線站，成為屏東中西部重要的交通節點，不僅提高居民的生活便利性，更提供遊客更方便運用的公共運輸系統，至於高捷南延東港、林邊的站點，一定會和與此轉運站聯結串成鏈；恆春半島是國旅勝地，縣府下階段規畫興建墾丁轉運站並升級恆春轉運站，枋寮轉運站則等枋寮火車站大平台計畫定案後規畫。