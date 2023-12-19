高雄時尚大賞靜態展 模特兒化身活雕像走秀

第4屆「高雄時尚大賞」賽事靜態展在漢神巨蛋百貨4樓展開，展至12月31日。開展秀復刻電影「博物館驚魂夜」中的「復甦」創意，模特兒化身活雕像走秀，為逛街民眾帶來驚喜。

青年局長張以理表示，「高雄時尚大賞」累積超過800名新銳設計師參賽，是南台灣唯一為新銳設計師打造的發表舞台；這不僅是一場設計競賽，更是對傳統高冷時尚觀念的挑戰，以及重新定義時尚與生活的緊密關係。

高雄市青年局今天透過新聞稿表示，高雄時尚大賞競賽在賽前就提供設計師參與有關定位品牌、客群分析與成本估算的導師課程，培養設計師在投入時尚產業前預先思考市場性。

知名設計師竇騰璜也擔任此屆時尚導師，他提到，「現今衣裝不再只是著重功能與實用，『設計散發的能量』也是商業性發展的最佳指標。」

評審表示，有市場性的品牌，需有強大的設計能量先抓住消費者目光，才能讓消費者對品牌產生興趣，找尋適合自己的造型或款式。因此評判商業價值，除了設計師本身的設計能量關係著品牌特色、長遠發展外，作品中也要有提取轉化為商品化的元素作為基礎。

這屆金賞、人氣賞設計師韓順之作品「一分之一」就是好範例，韓順之運用大量攝影紀錄後製成印花，詮釋記憶碎片即使是瞬間也是永恆的概念。

評審認為作品「一分之一」乍看十分前衛，極具實驗性質，但實質則是創作能量強大，作品中也處處蘊含商品化元素，潛藏無窮商機。評審認為她的作品既有特色也有實穿性，讓實驗性和商業性不再是天秤的兩端。

青年局指出，在漢神巨蛋的靜態展中，韓順之也確實將創作能量的多元性具體實踐，剝開充滿設計張力的層層外衣後，顯露出的是作品「日常性」的能力，其最底層保留了設計感十足的實穿內搭與長裙，也成為她自己極具個人特色的日常穿搭。

銀賞為設計師董承「納婀馬第之裔」以科幻、未來、進化的手法重新詮釋排灣族的傳統服飾，透過雷射雕刻、皮革烙印取代手作工藝。

銅賞、最具商業價值賞為設計師余承倧「網路漫遊者：高雄」，他將月均用量27GB的網路痕跡，如在LINE、GOOGLE maps、AI應用工具中採集到的高雄影像素材作為紗線，進行數位交織完成作品。