歲末年終 高市擬定百貨商場建物專案公共安檢
歲末年終各大賣場、商場等公共場所買氣旺盛，為防業者大量進貨囤積，造成逃生通道阻塞疑慮，高市工務局明年1月初將啟動百貨公司、量販商場及KTV等60家場所專案公安檢查。
工務局長楊欽富今天表示，公共安全檢查專案將查核高市轄內各大賣場及各類大型商場，共抽檢60家。除檢視建物內外逃生動線外，還包括安全梯防火門、及防火區劃鐵捲門等巡查，也針對防火避難設施安全作全面檢查。
有妨礙建物逃生安全情形者，將立即要求業者改善；違反情節重大者，依建築法連續處罰業者或使用人6至30萬元罰鍰至改善為止。此外，已檢查過的賣場或百貨公司，也將不定期突擊檢查機制，防範投機業者虛實應付。
工務局建築管理處提醒轄內公共場所業者，歲末年終活動各大賣場、商場、視聽歌唱場所，應隨時保持各項防火避難設施及逃生設備運作正常，確保消費者在開心、放心與安心採買或娛樂。另外，民眾發現業者有公安違法情事，可向建管處第五課檢舉，專線：07-3312982。
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