高雄車站商圈 市府擬租老屋活化

高雄車站施工20餘年、2年後將完工，因周邊商圈沒落，市長陳其邁2020參選提出「高雄表參道計畫」政見，但站前老舊店面空租問題依舊，市府規畫承租站前老屋活化提供青年文創，注入活水；里長認為「屋主多年邁，租借不易」，議員樂見增加青創空間，但直言「喊漂亮口號沒用」，落實計畫、帶進資源是地方最盼望的事。

火車站當地里長張士賢說，8棟老屋中僅3棟為空屋，另外5棟為自住，屋齡超過60年，不少人已住50年以上，市府規畫活化老屋立意良善，但能成功說 服住戶是關鍵。

市議員陳美雅表示，火車站周邊失落近20年，市府對外口號喊得漂亮，地方卻盼不到商機，要提供青創空間當然樂觀其成，但重點是如何活化商圈？要有實質政策、落實計畫，要加快腳步。

市議員郭建盟建議，中山路8棟老屋活化應列入計畫加速進行，不但美化高雄門面，支持在地青年用可負擔房租在地創業，屋主透過政府包租代管等商業模式，也能獲得合理租金，這樣雙贏的局面是他樂見的。

「商機一定還在！」市議員黃文益也說，活化站前老屋作「點火者」、點燃後續商機，配合車站硬體，對周邊景氣有幫助。

都發局表示，火車站前老屋活化計畫仍在初期規畫，還未有明確期程，因為是老建築，將先由文化局做建物立面改善、外觀美化，經發局做招商，後續會找地方屋主、里長溝通說明。