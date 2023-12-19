聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄車站商圈 市府擬租老屋活化

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導
高雄市府計畫租火車站前8棟老舊透天厝，導入青創為地方帶來活水。記者宋原彰／攝影
高雄市府計畫租火車站前8棟老舊透天厝，導入青創為地方帶來活水。記者宋原彰／攝影

高雄車站施工20餘年、2年後將完工，因周邊商圈沒落，市長陳其邁2020參選提出「高雄表參道計畫」政見，但站前老舊店面空租問題依舊，市府規畫承租站前老屋活化提供青年文創，注入活水；里長認為「屋主多年邁，租借不易」，議員樂見增加青創空間，但直言「喊漂亮口號沒用」，落實計畫、帶進資源是地方最盼望的事。

火車站當地里長張士賢說，8棟老屋中僅3棟為空屋，另外5棟為自住，屋齡超過60年，不少人已住50年以上，市府規畫活化老屋立意良善，但能成功說 服住戶是關鍵。

市議員陳美雅表示，火車站周邊失落近20年，市府對外口號喊得漂亮，地方卻盼不到商機，要提供青創空間當然樂觀其成，但重點是如何活化商圈？要有實質政策、落實計畫，要加快腳步。

市議員郭建盟建議，中山路8棟老屋活化應列入計畫加速進行，不但美化高雄門面，支持在地青年用可負擔房租在地創業，屋主透過政府包租代管等商業模式，也能獲得合理租金，這樣雙贏的局面是他樂見的。

「商機一定還在！」市議員黃文益也說，活化站前老屋作「點火者」、點燃後續商機，配合車站硬體，對周邊景氣有幫助。

都發局表示，火車站前老屋活化計畫仍在初期規畫，還未有明確期程，因為是老建築，將先由文化局做建物立面改善、外觀美化，經發局做招商，後續會找地方屋主、里長溝通說明。

老屋 火車站 議員

延伸閱讀

高雄火車站活化周邊擬仿日本表參道 市府第一招先租8棟老透天

【看！新聞】激戰高雄！黃捷拚「不掉棒」陳美雅爭「一席之地」

民眾頻喊帥！蔣萬安陪藍營小雞掃市場 黃昭順：國民黨高雄至少拿4席立委

下跪了！力戰黃捷與陳美雅 陪郭倍宏來登記的她跪下去了

相關新聞

高雄車站商圈 市府擬租老屋活化

高雄車站施工20餘年、2年後將完工，因周邊商圈沒落，市長陳其邁2020參選提出「高雄表參道計畫」政見，但站前老舊店面空租...

高市敬老卡、博愛卡 下月起改社福點數制

交通部本月23日將執行高雄輕軌履勘，若順利通過明年元旦辦通車典禮，慶祝路網成圓，元旦至2月25日搭乘免費；市府明年1月起...

跨年晚會 迎曙光 雙東訂房快滿

明年全台最早平地日出在屏東鵝鑾鼻燈塔，絕佳觀賞日出熱門景點「龍磐公園」歷年吸引大批人潮，恆春當前訂房率已達7成；台東縣太...

外籍貨輪擱淺漏油 汙染澎湖海岸

喀麥隆籍的貨輪「HAISHOU號」前天故障失去動力，在澎湖白沙鄉煙墩山外海擱淺，9名船員順利獲救，海保署等單位憂心漏油，...

2024台灣第一道曙光在鵝鑾鼻露臉 屏縣府免費接駁摸彩迎新年

明年全台最早平地日出在屏東鵝鑾鼻燈塔，曙光約於元旦凌晨6點34分露臉，絕佳觀賞的熱門景點「龍磐公園」歷年吸引大批人潮朝聖...

屏東設「毒品鑑驗實驗室」 就地鑑驗提升緝毒量能

屏東縣政府繼2021年斥資約1千萬元建置「濫用藥物檢測實驗室」，協助警方執行尿毒檢測後，去年再耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，領先全國首度建立檢測標準更嚴苛的「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。