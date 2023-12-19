高市敬老卡、博愛卡 下月起改社福點數制

交通部本月23日將執行高雄輕軌履勘，若順利通過明年元旦辦通車典禮，慶祝路網成圓，元旦至2月25日搭乘免費；市府明年1月起敬老卡和博愛卡擴充使用範圍，全面改「社福點數」（1點1元），敬老卡每年1200點、博愛卡每月900點，可用於捷運、輕軌和特約計程車。

高捷局表示，交通部本月9日辦理輕軌初勘發現數項缺失，正改善中，有信心本月23日專家履勘後獲營運許可，並在明年元旦下午辦通車典禮，元旦至2月25日搭乘免費，之後依哩程計費。

高捷局說，輕軌沿途有許多美麗景點，包括駁二、科工館、美術館「龍貓隧道」、文武聖殿等，遊客若搭車繞一圈，看高雄晨昏夜色美景，需要90分鐘。

陳其邁說，年滿65歲或原住民滿55歲、設籍高雄長者可申請敬老卡，該卡除免費搭乘市區公車、船，原半價搭捷運輕軌，明年起改為每年1200點，可憑點數免費搭乘；博愛卡專為身心障礙者，原每月100段免費搭公車船和無障礙計程車，半價搭捷運輕軌，改為每月900點。

社會局長謝琍琍表示，高雄市老人人逾52萬人，今年除增加79歲以下重陽敬老禮金500元，加碼改為社福點數制，持卡者在限額社福點數內免費搭乘輕軌捷運，點數用完可恢復原半價優惠，另搭乘特約計程車每趟扣抵50點。