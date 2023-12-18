快訊

首次檢出！大陸非洲豬瘟病毒突變 陸客來台非法攜入香脆腸

趙少康演講喊卡 成大學代會聲明指1事「無共識」：深感遺憾

公車煞車不及...騎士闖紅燈遭撞身亡 驚恐張開雙腳抵抗畫面嚇人

毒檢全方位 屏東首創毒品鑑驗實驗室啟用

中央社／ 屏東縣18日電

屏東縣政府率全國衛生單位之先，建立檢測標準更嚴苛的「毒品鑑驗實驗室」今天啟用。未來將縮短檢驗分析時效，協助司法、檢警、衛生等單位打擊犯罪更有效率。

屏東縣政府民國110年斥資千萬元建置「濫用藥物檢測實驗室」，今年更耗資新台幣1500萬元，率全國衛生單位之先，建立檢測標準更加嚴苛「毒品鑑驗實驗室」。

屏東縣長周春米今天出席毒品鑑驗實驗室啟用揭牌典禮表示，鑒於毒品種類繁多，設毒品鑑驗實驗室，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢警、衛生等單位打擊犯罪更有效率。

周春米指出，近年來毒品問題不僅是數量增加，毒品型態及種類更是不斷推陳出新，毒品鑑驗的挑戰愈來愈大。過去查緝毒品時須委請外縣市機關單位鑑驗，耗時可達1、2個月，110年成立的濫用藥物檢測實驗室針對尿液檢驗，大幅縮短檢驗分析時效；今年成立全國率衛生單位之先，首創的「毒品鑑驗實驗室」，對於不同型態新興毒品，提供高效率、高精準毒品檢驗服務。

周春米說，毒品鑑驗實驗室經長達1年的技術開發等籌備工作，經食品藥物管理署文件審查、派員實地評鑑考核後，12月通過審查取得毒品檢驗機構認證，為反毒工作注入新能量，未來與檢警合作，協助毒品查緝，共同保護下一代免於毒品危害。

衛生局長張秀君表示，除了投入檢驗團隊，與各單位攜手合作毒品查察外，對於施用毒品者本身複雜行為問題，以至於影響家庭整體功能甚至延伸社會問題，也經由屏東縣毒品危害防制中心專業個案管理人員提供線上即時諮詢、醫療戒治、心理諮商、社會福利資源、就業輔導等各項轉介服務。

毒品 屏東縣政府 衛生局

延伸閱讀

屏東設「毒品鑑驗實驗室」 就地鑑驗提升緝毒量能

大武山下不到百人小校赤山國小70年校慶 社區總動員

屏南立委綠營分裂／蘇震清為子蘇孟淳輔選 徐富癸找李正皓相挺

殺蛇溪水質淨水場今啟用 日處理量達1萬噸水、去汙率達7成

相關新聞

高雄輕軌路網將成圓 「搭一圈」看遍全市美景只要90分鐘

高雄輕軌歷經10年施工，交通部將在本周六（23日）辦理履勘，若順利取得營運許可，將在明年元旦下午舉行通車典禮，此外，慶祝...

屏北立委翻盤？ 鍾佳濱駁斥勿傳播假民調影響選民

明年大選將至，民進黨屏東第1選區立委候選人鍾佳濱今召開記者會，指某網路媒體於17日報導內容提到，同選區的國民黨候選人黃明...

2024台灣第一道曙光在鵝鑾鼻露臉 屏縣府免費接駁摸彩迎新年

明年全台最早平地日出在屏東鵝鑾鼻燈塔，曙光約於元旦凌晨6點34分露臉，絕佳觀賞的熱門景點「龍磐公園」歷年吸引大批人潮朝聖...

屏東設「毒品鑑驗實驗室」 就地鑑驗提升緝毒量能

屏東縣政府繼2021年斥資約1千萬元建置「濫用藥物檢測實驗室」，協助警方執行尿毒檢測後，去年再耗資1500萬元，添購專業...

高雄火車站活化周邊擬仿日本表參道 市府第一招先租8棟老透天

高雄車站施工20多年，周邊商圈沒落，市長陳其邁2020參選時提出「高雄表參道計畫」政見，車站2年後將完工，站前店面空租問...

高雄最高耶誕樹點燈吸客 市府加碼商圈優惠券

高雄市今年結合耶誕節、跨年晚會，推出「高雄聖誕跨年嘉年華」活動，中山路沿線布置燈光作品，中央公園內近25公尺耶誕樹15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。