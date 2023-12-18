毒檢全方位 屏東首創毒品鑑驗實驗室啟用

屏東縣政府率全國衛生單位之先，建立檢測標準更嚴苛的「毒品鑑驗實驗室」今天啟用。未來將縮短檢驗分析時效，協助司法、檢警、衛生等單位打擊犯罪更有效率。

屏東縣政府民國110年斥資千萬元建置「濫用藥物檢測實驗室」，今年更耗資新台幣1500萬元，率全國衛生單位之先，建立檢測標準更加嚴苛「毒品鑑驗實驗室」。

屏東縣長周春米今天出席毒品鑑驗實驗室啟用揭牌典禮表示，鑒於毒品種類繁多，設毒品鑑驗實驗室，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢警、衛生等單位打擊犯罪更有效率。

周春米指出，近年來毒品問題不僅是數量增加，毒品型態及種類更是不斷推陳出新，毒品鑑驗的挑戰愈來愈大。過去查緝毒品時須委請外縣市機關單位鑑驗，耗時可達1、2個月，110年成立的濫用藥物檢測實驗室針對尿液檢驗，大幅縮短檢驗分析時效；今年成立全國率衛生單位之先，首創的「毒品鑑驗實驗室」，對於不同型態新興毒品，提供高效率、高精準毒品檢驗服務。

周春米說，毒品鑑驗實驗室經長達1年的技術開發等籌備工作，經食品藥物管理署文件審查、派員實地評鑑考核後，12月通過審查取得毒品檢驗機構認證，為反毒工作注入新能量，未來與檢警合作，協助毒品查緝，共同保護下一代免於毒品危害。

衛生局長張秀君表示，除了投入檢驗團隊，與各單位攜手合作毒品查察外，對於施用毒品者本身複雜行為問題，以至於影響家庭整體功能甚至延伸社會問題，也經由屏東縣毒品危害防制中心專業個案管理人員提供線上即時諮詢、醫療戒治、心理諮商、社會福利資源、就業輔導等各項轉介服務。