秋冬旅遊新玩意 澎湖推「雙金」體驗感受人文魅力

吸引民眾秋冬觀光旅遊，觀光署澎湖國家風景區管理處推出「雙金」海菜及紫菜結合體驗活動，讓遊客可深度探索澎湖人文特色。

觀光署澎湖國家風景區管理處為積極推廣「創新永續，打造在地幸福產業」、「多元開拓，創造觀光附加價值」，結合白沙講美「挽紫菜」及馬公鎖港等海洋產業資源、社區文化及創意美食料理，開創新型態在地深度觀光遊程，落實永續觀光發展理念，活絡地方產業創生，帶動與在地傳統產業轉型發展。

澎管處長洪志光表示，澎湖的海域環繞著島嶼，形成了豐富的海洋生態系統。「紫菜」和「海菜」生長在清澈的海水中，因而品質優良，不僅含有豐富的營養成分，還擁有獨特的風味，在澎湖的美食領域都有著極具特色及獨特的地位，更是冬季澎湖主要「三金」中的「黑金」及「綠金」，期能打造結合在地文化特色與遊客體驗的特色經典遊程。

澎管處推出的「潮樂採味-澎湖紫菜海田文化體驗」，將自12月23日起至明年1月7日的每週六、日，共計4梯次，至於「好澎遊Chill嗨嗨」活動，則自明年1月至3月間登場。另外還安排有「蚵殼珊瑚海龜帶著走」及「魚拓壓壓樂」等體驗，可洽澎湖國家風景區管理處粉絲專頁或「潮樂採味-澎湖紫菜海田文化體驗」與「好澎遊Chill嗨嗨」網站報名。