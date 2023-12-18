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屏東設「毒品鑑驗實驗室」 就地鑑驗提升緝毒量能

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影
屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影

屏東縣政府繼2021年斥資約1千萬元建置「濫用藥物檢測實驗室」，協助警方執行尿毒檢測後，去年再耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，縣長周春米盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。

周春米表示，自她擔任法官開始，毒品就持續危害社會30多年，地方檢驗中心目前既有的尿毒檢測，一年約可鑑定3千多案件，鑑定約花費1至2個月，為因應當前毒品型態及種類的多變及提升警方偵辦效率，縣府再自籌1500萬元，耗費1年時間開發技術、設置新穎精準儀器、培育人員能力，終成立地方專屬的國家級毒品鑑驗中心，為反毒工作注入新能量。

警察局長蔡文峰表示，屏東毒品案件去年約2200多件，而今年初統計至11月止，計有2100多件，此次新建置的「毒品鑑驗實驗室」對於警方在辦案上有很大的幫助，不僅能夠縮短送件的交通時程，更能提升案件往返鑑驗的效率，增進緝毒量能。

縣檢驗中心主任張菊香表示，地方的毒品鑑驗過往大多送至高雄醫學大學檢測，但高醫曾出現把3級毒品判定為2級毒品的失誤，屏警就轉將鑑驗工作送往台中處理，每次查獲就要派遣人力押車送檢，耗費大量人力與時間，新建置的毒品鑑驗實驗室年約可鑑驗逾600案件，將能大幅提升毒品查緝效率。

屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，由縣長周春米（右一）主持，她盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影
屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，由縣長周春米（右一）主持，她盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影
屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影
屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影
屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影
屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影
屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影
屏東縣政府去年耗資1500萬元，添購專業鑑驗儀器，建立「毒品鑑驗實驗室」，今舉行啟用儀式，盼藉建置全新的實驗室，增強毒品查緝力道。記者張已亷／攝影

毒品 屏東縣政府

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