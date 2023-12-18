高雄火車站活化周邊擬仿日本表參道 市府第一招先租8棟老透天
高雄車站施工20多年，周邊商圈沒落，市長陳其邁2020參選時提出「高雄表參道計畫」政見，車站2年後將完工，站前店面空租問題依舊，市府規畫承租中山路旁8棟老屋提供青年文創業入駐，為地方注入活水，不過里長認為，當地屋主多已年邁，租借不易；議員樂見增加青年創業空間，但認為「漂亮口號沒用」，落實計畫、帶進資源活絡商圈，才是地方最盼望的事。
高市府配合高雄火車站翻新，將仿日本表參道進行車站周邊活化，其中打算先租下中山路連續8棟老舊透天住宅活化，當成推進計畫的觸媒，不過火車站當地里長張士賢說，8棟老屋有3棟空屋，外5棟分別為住宅，租屋和機車出租行，屋齡超過60年， 有些已住超過50年，感情深厚，長者不搬離，屋內堆積雜物，更難保有天價租金，「老屋活化立意良善，但市府能成功說服才是關鍵」。
高雄火車站如何華麗轉身？近年在議會備受民代關切，市議員陳美雅說，因鐵路地下化施工，火車站周邊已失落近20年，市府對外口號喊得很漂亮，地方卻盼不到商機，連8棟要作青創空間當然樂觀其成，重點是活化商圈、街區需有實質政策、更要加快腳步。
市議員郭建盟認為高雄火車站改建長達20年，民眾消費習慣改變、以致商圈沒落，建議8棟老屋活化列入表參道計畫加速進行，不但美化高雄門面，也支持在地青年創業，屋主部分可考慮透過政府包租代管等商業模式獲得合理租金，創造雙贏。議員黃文益指火車站因交通黑暗期與高鐵崛起，周有很多閒置老屋，市府活化站前老屋，點燃後續商機，用配合車站硬體，應有機會帶動周遭景氣。
高市都發局表示，火車站前老屋活化計畫目前在規畫初期，尚未有明確期程，因為是老建築，需先由文化局做建物立面改善，再由經發局做招商。
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