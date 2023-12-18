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高雄最高耶誕樹點燈吸客 市府加碼商圈優惠券

中央社／ 高雄18日電
高雄市今年結合耶誕節、跨年晚會，推出「高雄聖誕跨年嘉年華」活動，中山路沿線布置燈光作品，中央公園內近25公尺耶誕樹15日點燈，吸引不少民眾駐足拍照。（高雄市文化局提供） 中央社
高雄市今年結合耶誕節、跨年晚會，推出「高雄聖誕跨年嘉年華」活動，中山路沿線布置燈光作品，中央公園內近25公尺耶誕樹15日點燈，吸引不少民眾駐足拍照。（高雄市文化局提供） 中央社

高雄市今年結合耶誕節跨年晚會，推出「高雄聖誕跨年嘉年華」活動，中山路沿線布置燈光作品，中央公園內近25公尺耶誕樹15日點燈，吸引民眾駐足，市府也加碼推出商圈優惠券。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，高雄最高、近25公尺的耶誕樹「星空之樹」為耶誕跨年系列活動揭開序幕。「星空之樹」藍金雙色燈光交錯夢幻燦爛，搭配周邊唯美的燈飾，點亮後吸引眾多市民前往觀賞、拍攝美照。

另外，高雄流行音樂中心主建物及愛河橋體也悄悄換上耶誕配色，讓整座城市洋溢著歡愉的節慶氛圍。

高雄市長陳其邁表示，過去幾年透過燈光展演讓外界看到高雄港灣的多重樣貌，也希望在城市不同角落看到更多的可能性，今年以燈光作為媒介串連耶誕活動主場域（中央公園）與周邊商圈，從中央公園、捷運美麗島站至高雄願景館，重塑中軸線夜間表情，更是一場視覺盛宴。

高雄市經發局加碼推出商圈優惠券，在「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」等三大市集使用iPASS MONEY消費滿新台幣200元即送100元「聖誕商圈優惠券」；22日起至跨年期間，在全市13個百貨，消費滿千也送100元「聖誕商圈優惠券」，可在明年2月29日前到全市近30個合作商圈消費。

經發局長廖泰翔表示，市府今年以中央公園為中心向外延伸，結合演唱會、市集、燈光舉辦「2023高雄聖誕生活節」，邀請60家商圈品牌以及青年局「青年攤車品牌輔導計畫」輔導攤車共同進駐。

文化局長王文翠表示，近3年高雄都為這座城市種下一棵耶誕樹，有別於前2年的光影形式，今年則是在重要的城市地標中央公園打造實體耶誕樹，讓大家能夠近距離的感受耶誕氛圍。

「城市中軸．踏光尋夢」沿線布置的10組作品分別為「星空之樹」、「光輝之翼」、「星球秘境」、「冬夢精靈」、「心願聖誕盒」、「聖誕鈴音」、「夢幻光交響」、「星辰大道」、「光耀夢想門」、「極光樹海」，每日的點燈時間為下午5時30分至凌晨0時。部分燈光作品展示至明年1月2日止。

跨年晚會 耶誕節

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