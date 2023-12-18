快訊

NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

清境2停車場開始全天收費無上限 久占「車露族」消失

他網訂15坪雙人房…入住僅7坪要價4280元 業者：含公共空間

打通交通同步解決淹水 林園汕尾北汕二路拓寬

中央社／ 高雄18日電
高雄市政府111年12月進行林園汕尾北汕二路拓寬工程，盼未來促進林園石化工業區周邊交通順暢，強化排水工程，解決當地路段長期逢雨必淹問題。（高雄市工務局提供） 中央社
高雄市政府111年12月進行林園汕尾北汕二路拓寬工程，盼未來促進林園石化工業區周邊交通順暢，強化排水工程，解決當地路段長期逢雨必淹問題。（高雄市工務局提供） 中央社

因應高捷林園延伸線施工，高市府去年12月進行林園汕尾北汕二路拓寬工程，未來促進林園石化工業區周邊交通順暢，強化排水工程，徹底解決當地路段長期逢雨必淹問題。

高市府預期道路開闢完工後效益，可增進中芸漁港及汕尾漁港間對外交通聯繫方便，促進林園石化工業區周邊交通順暢，提升道路服務水準，並強化北汕二路排水工程，徹底解決當地長期逢雨必淹問題。

高雄市工務局今天新聞稿說明，中汕里只要魚塭排水又遇上漲潮或西南氣流，容易造成積淹水，為改善淹水，工程同步辦理新設雨水下水道，總長485公尺，未來下水道可匯入中芸大排，一次解決地方淹水之苦，工程正進行雨水下水道施作，預計明年8月底完工，工程總經費新台幣1億513萬元。

工務局新建工程處表示，北汕二路為15至20公尺寬都巿計畫道路，開闢範圍自工業區隔離綠帶往東，總長485公尺。北汕二路以西經鳳芸二路、中芸三路，可達台17線沿海路及台25線鳳林路，經漁港路可通達中芸漁港。

路段以東可通往林園工業區、汕尾漁港，是中芸漁港及汕尾漁港間的主要聯繫道路，是往來林園中芸地區與汕尾地區重要幹道。

新工處土木工程施工科指出，該道路能滿足當地中芸漁港、汕尾漁港及林園捷運線周邊車輛運輸，延續第一期路型採中央標線分隔，雙向各配置1快1慢車道，同步改善排水側溝及照明路燈，道路下方設置雨水下水道。

雨水 淹水 高捷

延伸閱讀

四線齊發！533億元高雄小港林園線今動工 王國材：未來將延伸到屏東

造價逾533億元！高捷小港林園線明土建工程動工 沿途新增7站

相關新聞

高雄輕軌路網將成圓 「搭一圈」看遍全市美景只要90分鐘

高雄輕軌歷經10年施工，交通部將在本周六（23日）辦理履勘，若順利取得營運許可，將在明年元旦下午舉行通車典禮，此外，慶祝...

高雄最高耶誕樹點燈吸客 市府加碼商圈優惠券

高雄市今年結合耶誕節、跨年晚會，推出「高雄聖誕跨年嘉年華」活動，中山路沿線布置燈光作品，中央公園內近25公尺耶誕樹15日...

打通交通同步解決淹水 林園汕尾北汕二路拓寬

因應高捷林園延伸線施工，高市府去年12月進行林園汕尾北汕二路拓寬工程，未來促進林園石化工業區周邊交通順暢，強化排水工程，...

高雄敬老卡將改成「社福點數」 陳其邁曝新政策1年多1億支出

高雄市因應年底輕軌成圓通車，高雄市政府規畫明年1月起，敬老卡和博愛卡擴充使用範圍，全面改為「社福點數」（1點1元），敬老...

大順路開放10路口左轉 民代憂塞車

高雄東環段即將通車，元旦路網成圓，但輕軌通車以來事故不斷，日前才發生單車騎士硬闖肇事，前天深夜又有女騎士未注意列車行駛，...

和春校地閒置 高雄爭取代管活化

高雄市和春技術學院今年5月停辦，是私校退場條例首間熄燈學校，現地閒置近半年，民代指大寮中庄等地區發展可期，卻缺乏大片公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。