打通交通同步解決淹水 林園汕尾北汕二路拓寬

因應高捷林園延伸線施工，高市府去年12月進行林園汕尾北汕二路拓寬工程，未來促進林園石化工業區周邊交通順暢，強化排水工程，徹底解決當地路段長期逢雨必淹問題。

高市府預期道路開闢完工後效益，可增進中芸漁港及汕尾漁港間對外交通聯繫方便，促進林園石化工業區周邊交通順暢，提升道路服務水準，並強化北汕二路排水工程，徹底解決當地長期逢雨必淹問題。

高雄市工務局今天新聞稿說明，中汕里只要魚塭排水又遇上漲潮或西南氣流，容易造成積淹水，為改善淹水，工程同步辦理新設雨水下水道，總長485公尺，未來下水道可匯入中芸大排，一次解決地方淹水之苦，工程正進行雨水下水道施作，預計明年8月底完工，工程總經費新台幣1億513萬元。

工務局新建工程處表示，北汕二路為15至20公尺寬都巿計畫道路，開闢範圍自工業區隔離綠帶往東，總長485公尺。北汕二路以西經鳳芸二路、中芸三路，可達台17線沿海路及台25線鳳林路，經漁港路可通達中芸漁港。

路段以東可通往林園工業區、汕尾漁港，是中芸漁港及汕尾漁港間的主要聯繫道路，是往來林園中芸地區與汕尾地區重要幹道。

新工處土木工程施工科指出，該道路能滿足當地中芸漁港、汕尾漁港及林園捷運線周邊車輛運輸，延續第一期路型採中央標線分隔，雙向各配置1快1慢車道，同步改善排水側溝及照明路燈，道路下方設置雨水下水道。