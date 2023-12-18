高雄敬老卡將改成「社福點數」 陳其邁曝新政策1年多1億支出

高雄市因應年底輕軌成圓通車，高雄市政府規畫明年1月起，敬老卡和博愛卡擴充使用範圍，全面改為「社福點數」（1點1元），敬老卡改為每年1200點、博愛卡每月900點，可用於捷運、輕軌和特約計程車，預計1年增加1億1836萬支出；高雄市長陳其邁今訪視社福機構時公告此新政策，現場長者們大聲讚賞。

陳其邁說，老人設籍高雄年滿65歲或原住民滿55歲即可申請敬老卡，該卡除了免費搭乘市區公車船，原本是半價搭捷運輕軌，明年起改為每年1200點，即可憑點數免費搭乘；博愛卡則專為身心障礙者，原本為每月100段免費搭公車船和無障礙計程車，半價搭捷運輕軌，將改為每月900點。

社會局長謝琍琍表示，高雄市老人人口已破52萬，今年除了增加79歲以下重陽敬老禮金500元外，如今加碼改為社福點數制度，持卡者在限額社福點數內皆免費搭乘輕軌捷運，點數用完仍可恢復原本半價優惠，另外搭乘特約計程車則是每趟扣抵50點。