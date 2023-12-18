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和春校地閒置 高雄爭取代管活化

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／連線報導

高雄市和春技術學院今年5月停辦，是私校退場條例首間熄燈學校，現地閒置近半年，民代指大寮中庄等地區發展可期，卻缺乏大片公園綠地，建請市府活用和春學校空間，市長陳其邁表示，目前和春產權歸教育部，市府會爭取代管，並進一步規畫，促成校區活化。

受少子化衝擊，大專校院相繼退場，高雄已停辦的和春技術學院，校園空間至今閒置，市議員邱于軒憂心，閒置空間不善加利用，恐成為病媒蚊孳生地，部分居民主張區公所遷移至和春，但她認為大寮中庄、後庄缺公園綠地，不妨闢建為公園。

邱于軒說，市長陳其邁曾向中庄鄉親承諾要做公園，但市府財政有限，建議以和春校地專案開闢公園綠地，是最省錢作法。

邱于軒認為，高捷公司曾評估，大寮主機場周邊土地開發使用期最長可用70年，市府決策將造成聯動，吸引許多建設進駐，應提早規畫公園綠地。

大寮中庄里長曾承豐說，大寮中庄約1.4萬人、後庄約9000人，至今無公園，地方原希望利用公12文教用地闢建公園，但十多年來會勘無數次，市府總說沒錢，增設公園有必要性。

「和春闢建公園是好建議！」陳其邁表示，但和春產權屬教育部，市府須先協商能否代管，規畫先開放校園，其餘校舍用途再作討論。

邱于軒 陳其邁 教育部

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