大順路開放10路口左轉 民代憂塞車

高雄東環段即將通車，元旦路網成圓，但輕軌通車以來事故不斷，日前才發生單車騎士硬闖肇事，前天深夜又有女騎士未注意列車行駛，硬闖撞車廂倒地受傷；大順路因輕軌通車部分路口無法左轉，交通局檢討評估後，將開放10處路口可左轉，議員憂新通車路段多數人不熟悉路況，又增加左轉，要求市府加強防範及宣導。

高雄輕軌本月15日發生單車騎士硬闖，被輕軌撞倒受傷事件，前晚11時許又發生鄭姓女子未注意列車行駛通過，騎車撞上車廂，造成多處擦傷，所幸送醫無大礙，輕軌列車輕微受損、停駛20分鐘。

高捷公司統計，今年至今輕軌已發生22起汽機車與輕軌列車擦撞事故，肇責都歸汽車駕駛或騎士，分析原因多為駕駛闖紅燈、違規紅燈右轉；為此，輕軌已設置10處科技執法，未來沿線還將新增42處科技執法，希望藉此減少交通事故。

高市交通局表示，大順路原先僅規畫開放龍德新路、河堤路、鐵道一街及中正路4處路口可左轉，考量大順路串連市區幹道環線功能，重新檢討道路條件及路況，因輕軌設站路口無法開放左轉，最後規畫橫交主要道路間，至少南北向各一處可左轉，計有10處路口。

交通局說，部分民眾反映開放左轉路口未採偏心左轉方式設計，主因輕軌布設中間車道，無法削切調整設置偏心左轉車道，因此設置導引線、槽化線等標線設施，在前方約50公尺距離引導直行車逐漸靠右，降低左轉車對直行車影響。

台灣基進黨議員張博洋表示，民眾都希望「左轉路口開放愈多愈好」，但實際面是開放左轉愈多，愈容易造成車流回堵，尤其是在道路窄、車又多的大順路，市府執意一次開放10路口可左轉，應在前一路口做好導引標示。

張博洋指，市政府在路面以槽化線偏心標示導引左轉車流，但如果塞車誰看得到？建議前一路口就標示在抬頭可見之處，另外建議可評估先右轉再回轉方式，減少大順路因左轉造成易塞車問題。