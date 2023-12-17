快訊

買房怎判斷社區好壞？ 過來人揭2招：哪幾間常違規都知道

中職／獅隊蘇元泰形容水原一平厲害 翻譯不能當主角秀過頭

疑受沙門氏菌汙染 桂格燕麥回收全美多款燕麥棒、沖泡麥片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌明年元旦成圓 大順路這10處路口可左轉

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌東環段即將通車。記者吳慧芬／攝影
高雄輕軌東環段即將通車。記者吳慧芬／攝影

高雄輕軌東環段明年元旦起通車，路網成圓，為兼顧大順路行車順暢，輕軌運行效率及用路民眾轉向需求，高市交通局檢討評估大順路沿線33個路口的左轉通行規劃後，決定開放10處路口可供左轉。

高市交通局表示，大順路原先僅規劃開放龍德新路、河堤路、鐵道一街及中正路4處路口可左轉，但考量大順路具有串連市區幹道的環線功能，因此重新檢討並針對道路條件及路況檢視。由於輕軌設站路口無法開放左轉，最後規劃於橫交主要道路間至少南北向各一處可左轉，計有10處路口。

10處開放左轉路口分別為：

•博愛路至民族路段：富民路西往北、龍德新路東往南、河堤路西往北

•民族路至建工路段：莊敬路南往西、灣中街北往東

•建工路至九如路段：大豐路北往東

•九如路至中正路段：鐵道一街南往西、憲政路北往東及南往西、武廟路南往西、中正路北往東

交通局說，輕軌東環段刨舖已陸續完成，左轉車道與時制開放左轉也同時啟動，以兼顧道路順暢及行車安全。

至於在開放左轉的路口，民眾反應為什麼沒有採偏心左轉方式設計，由於輕軌佈設於中間車道，無法削切調整佈設偏心左轉車道，交通局採利用導引線、槽化線等標線設施，在上游約50公尺距離，引導直行車逐漸靠右，以降低左轉車對直行車的影響。

此外，針對輕軌行經大順一路等商業密集區，高市府於龍德新路拓寬後，積極啟動龍德新路東延工程，預計明年3月底前接通至民族路。屆時將可疏解大順一路車流，優化區域交通系統動線，健全周邊路網。

為維持輕軌行車效率及安全，在大順路部分路口禁止左轉措施，同時將規劃適當替代動線、設置導引標誌，指引用路人改道通行；周邊大順路、建工路、大豐路、大昌路等路段也將進行號誌時制規劃調整設定，以提高路段通行效率及行車安全，並持續觀察實際車流狀況，滾動調整時制計畫。

高市府加強大順路交通標線，導引車流。圖／高市府提供
高市府加強大順路交通標線，導引車流。圖／高市府提供
高雄輕軌路網將成圓，市府開放大順路沿線共10處路口供左轉。高市府提供
高雄輕軌路網將成圓，市府開放大順路沿線共10處路口供左轉。高市府提供

高雄輕軌 車道

延伸閱讀

高雄輕軌又遭撞 女騎士硬闖撞上行駛列車 倒地掛彩送醫

蘆竹警分局旁詭異「紅白」標線引話題 桃園交通局釋疑

高雄單車男遭輕軌撞飛 疑只顧一方來車「硬闖」畫面曝

高雄九如橋深夜開拆擾鄰 民眾開罵「都不用睡覺了嗎」

相關新聞

高雄輕軌明年元旦成圓 大順路這10處路口可左轉

高雄輕軌東環段明年元旦起通車，路網成圓，為兼顧大順路行車順暢，輕軌運行效率及用路民眾轉向需求，高市交通局檢討評估大順路沿...

KTV南霸天總經理結婚 禮金加碼600萬全捐了

南部KTV南霸天之稱的總經理李奇霖於16日舉辦婚禮，有南台灣「黃金單身漢」之稱的他，婚禮地點也選在自家的婚宴會館，現場席...

敦煌石窟文物 佛陀紀念館重現

兩岸攜手籌辦13年的「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」昨在佛陀紀念館開幕，重現已封窟的敦煌莫高窟百餘件真跡或臨摹珍貴文物。文...

屏斥資1.8億建淨化場 還殺蛇溪清澈

屏東市殺蛇溪位於牛稠溪排水中上游，民生汙水及畜牧廢水直接注入，水體髒汙且發臭，八八風災後，水質愈發混濁，影響下游縣民公園...

仁武耶誕嘉年華邀親子做公益 捐10元可帶1斤白玉蘿蔔

高雄仁武區澄德重劃區舉辦八卦里耶誕公益嘉年華，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農，主辦方三發地產買1000斤美...

眷村閃亮亮！建業新村「光之眷」耶誕點燈浪漫一整個月

浪漫歡樂的耶誕節即將到來，高雄市左營區建業新村今年再度自發性發起「光之眷」系列活動，村民們一起發揮創意點亮自家眷村老宅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。