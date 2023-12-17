高雄輕軌明年元旦成圓 大順路這10處路口可左轉

高雄輕軌東環段明年元旦起通車，路網成圓，為兼顧大順路行車順暢，輕軌運行效率及用路民眾轉向需求，高市交通局檢討評估大順路沿線33個路口的左轉通行規劃後，決定開放10處路口可供左轉。

高市交通局表示，大順路原先僅規劃開放龍德新路、河堤路、鐵道一街及中正路4處路口可左轉，但考量大順路具有串連市區幹道的環線功能，因此重新檢討並針對道路條件及路況檢視。由於輕軌設站路口無法開放左轉，最後規劃於橫交主要道路間至少南北向各一處可左轉，計有10處路口。

10處開放左轉路口分別為：

•博愛路至民族路段：富民路西往北、龍德新路東往南、河堤路西往北

•民族路至建工路段：莊敬路南往西、灣中街北往東

•建工路至九如路段：大豐路北往東

•九如路至中正路段：鐵道一街南往西、憲政路北往東及南往西、武廟路南往西、中正路北往東

交通局說，輕軌東環段刨舖已陸續完成，左轉車道與時制開放左轉也同時啟動，以兼顧道路順暢及行車安全。

至於在開放左轉的路口，民眾反應為什麼沒有採偏心左轉方式設計，由於輕軌佈設於中間車道，無法削切調整佈設偏心左轉車道，交通局採利用導引線、槽化線等標線設施，在上游約50公尺距離，引導直行車逐漸靠右，以降低左轉車對直行車的影響。

此外，針對輕軌行經大順一路等商業密集區，高市府於龍德新路拓寬後，積極啟動龍德新路東延工程，預計明年3月底前接通至民族路。屆時將可疏解大順一路車流，優化區域交通系統動線，健全周邊路網。