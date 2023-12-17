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KTV南霸天總經理結婚 禮金加碼600萬全捐了
南部KTV南霸天之稱的總經理李奇霖於16日舉辦婚禮，有南台灣「黃金單身漢」之稱的他，婚禮地點也選在自家的婚宴會館，現場席開200桌，場面相當熱鬧，在地方相當有社會聲望的享溫馨董事長李東和，擔任高雄義警大隊義消總團長，在二兒子婚禮這天，他也將禮金加碼至總數達600萬元，並以「享溫馨」名義全數捐贈給高雄市警方及消防隊，提供警消購買防詐軟體、公務車等重要設備，希望將大家的祝福回饋社會，發揮其最大價值。
此次婚禮賓客雲集，包括高雄警消界與社會團體、還有政商界與藝能界好友都到場祝福，讓高雄出現久違的盛大婚禮場面。高雄市長陳其邁也在婚禮當中擔任證婚人，監察院長陳菊則為介紹人，包括前後任警政署長也都到場給予祝福，讓李奇霖表示十分榮幸與感謝。
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