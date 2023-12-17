仁武耶誕嘉年華邀親子做公益 捐10元可帶1斤白玉蘿蔔

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄仁武區澄德重劃區八卦里耶誕公益嘉年華，秒變親子樂園，現場捐10元即可帶回一斤美濃白玉蘿蔔，捐款救助弱勢。記者王昭月／翻攝
高雄仁武區澄德重劃區八卦里耶誕公益嘉年華，秒變親子樂園，現場捐10元即可帶回一斤美濃白玉蘿蔔，捐款救助弱勢。記者王昭月／翻攝

高雄仁武區澄德重劃區舉辦八卦里耶誕公益嘉年華，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農，主辦方三發地產買1000斤美濃白玉蘿蔔，參加嘉年華民眾捐10元就可帶回1斤，捐款將救助八卦里弱勢族群，在耶誕佳節分送關愛，今天還有活動。

近兩年受台積電設廠外溢效應，交通便利的高雄仁武區產業爭相進駐，人口紅利不斷增長，包括三民、左營等區域陸續遷移置產，在地剛性需求強勁，實登價格每坪已到31萬。

其中澄德重劃區有高雄小美術館之稱，價格卻相對親民，三發地產位在澄德重劃區的最大造鎮案「首席大院」，建材通過SGS驗證，產品力強，CP值高，推案以來已售出200多戶。

耶誕節即將到來，三發地產為回饋已購客親友，16日起一連兩天在京吉六路舉辦耶誕公益嘉年華，邀曾參加台北燈會的兆群兒童劇團巨型充氣小丑、祖韻文化樂舞團及樹德家商表演藝術科團隊參加歡樂踩街大遊行。另承德公園也秒變墊樂園讓小孩放電，並安排泡泡達人秀、小丑魔術表演、歡樂頌歌等演出，讓親子同樂。

由於一整天人潮踴躍，嘉年華活動周邊進行交通管制，京吉三路於京吉五路至六路之間二線道，兩天時間均封閉管制。

高雄仁武區八卦里耶誕公益嘉年華 ，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農。記者王昭月／翻攝
高雄仁武區八卦里耶誕公益嘉年華 ，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農。記者王昭月／翻攝
高雄仁武區八卦里耶誕公益嘉年華 ，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農捐10元就可帶回1斤白玉蘿蔔，捐款將救助八卦里弱勢族群。記者王昭月／翻攝
高雄仁武區八卦里耶誕公益嘉年華 ，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農捐10元就可帶回1斤白玉蘿蔔，捐款將救助八卦里弱勢族群。記者王昭月／翻攝
高雄仁武區八卦里耶誕公益嘉年華 ，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農，捐10元就可帶回1斤白玉蘿蔔。記者王昭月／翻攝
高雄仁武區八卦里耶誕公益嘉年華 ，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農，捐10元就可帶回1斤白玉蘿蔔。記者王昭月／翻攝
高雄仁武區八卦里耶誕公益嘉年華 ，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農捐10元就可帶回1斤白玉蘿蔔。記者王昭月／翻攝
高雄仁武區八卦里耶誕公益嘉年華 ，現場有遊行踩街、文創市集、氣墊樂園還力挺小農捐10元就可帶回1斤白玉蘿蔔。記者王昭月／翻攝

重劃區 美術館 台積電

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