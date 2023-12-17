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屏斥資1.8億建淨化場 還殺蛇溪清澈
屏東市殺蛇溪位於牛稠溪排水中上游，民生汙水及畜牧廢水直接注入，水體髒汙且發臭，八八風災後，水質愈發混濁，影響下游縣民公園環境品質。縣府自籌1.8億興建殺蛇溪水質淨化場，昨由縣長周春米宣布啟用，單日可處理1萬噸汙水，去汙率達70％。
環保局指出，殺蛇溪淨化場位於屏東市與長治鄉交界處，溪水經攔汙、沉砂、混凝膠凝、沉澱及礫間等處理後放流，每月削減生化需氧量（BOD）約570公斤，懸浮固體物（SS）削減量約1萬2千公斤，氨氮（NH3-N）削減量約450公斤，減輕殺蛇溪的汙染負荷。
周春米表示，前瞻計畫補助屏東一年約20多億元治水預算，殺蛇溪水質淨化場1年前動土，含購地、工程及後續3年操作維護等，總金費約1.8億元，占地面積約0.5公頃，盼發揮作用，啟用後殺蛇溪清澈見底、魚兒暢遊。再加上3年前完工的屏東產業園區汙水場，還有即將完成整治的武洛溪，提升屏北大生活圈生活品質。
環保局說，淨水場興建後，改善下游縣民公園親水環境，另為拉近人與水環境的距離，周邊也設置水岸綠廊等友善空間，提供上游民眾休憩空間。
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