金寧鄉鄉村市集熱鬧登場 紙箱恐龍裝小朋友超愛
一年一度的金寧鄉鄉村市集今明兩天在古寧頭金門和平紀念園區舉行，今年主題為「紙箱樂園」，以親子同樂為主軸，運用紙箱打造出大型恐龍裝置藝術、親子彩繪迷宮，充滿童趣氛圍的歡樂風格，其中的紙箱恐龍裝，小朋友都超喜歡的，現場親子共同闖關，度過一個悠閒的假日。
此次以親子同樂為主軸，運用紙箱打造出大型恐龍裝置藝術、親子彩繪迷宮，其中更有高達270公分紙箱暴龍，帶給參加的金門鄉親全新的市集體驗。今年邀請來國內知名親子劇團「天馬戲創作劇團」演出兒童劇「蟲蟲馬戲團」；以及油漆工裝小丑結合特技雜耍，一舉拿下WCA世界小丑大賽世界冠軍，現場表演。
鄉村市集開幕活動由金寧鄉公所主任秘書王四川主持，包括觀光處副處長董雲馨、金門國家公園西區主任蕭紋欣、 金寧鄉代表會主席黃文欣、副主席楊水信等人都到場共襄盛舉。
為鼓勵傳統民俗文化的傳承，「鄉村市集」首次結合舞獅文化推廣教學活動，鼓勵孩童走出戶外，並多加參與傳統文化體驗。由在地獅館金門天震堂策劃執行，透過老師講解及實際教學，將循序漸進的帶領孩童學習，不僅是舞獅推廣、舞獅介紹、舞獅教學更有舞獅成果發表會，希望藉此讓孩童對在地文化有所認識，小朋友都爭相體驗舞獅，直說超好玩。
金鄉代會主席黃文欣指出，他多次向陳縣長爭取金寧鄉共融公園，也取得共識尋找適當場地來著手規劃，希望縣府和鄉公所共同合作達成鄉親的願望，早日能實現。董雲馨表示，金寧鄉公所這次運用紙箱樂園的創意，配合青創和社區的市集，推廣金門在地美食和文創商品，讓參加活動的民眾能體驗好玩又好吃。
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