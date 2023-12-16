高雄會展產值今年突破32億 明年超過40場有望再提升
後疫情時代國際交流熱絡，經濟復甦力道強勁，全球會展產業已恢復疫情前的7成，高雄市政府經發局今年也促成多場國際級專業展會，吸引了超過60國會展專業人士代表前進與會，整體產值超過32億元，明年更有超過40場國際會展活動確定在高雄舉辦，展現出高雄推動會展產業的成果。
高雄市政府經發局今年也促成多場國際級專業展會，截至目前市府獎勵會議展覽活動核定32場，整體會展場次更達173場，已接近近年最高場次175場的水準，整體產值超過32億元。而明年還有亞太口腔顎顏面放射線大會、亞洲肩肘關節研討會、亞澳神經外科醫學會等，超過40場國際會展活動皆已確定在高雄舉辦。
經發局長廖泰翔表示，高雄結合海空雙港優勢，以及亞洲新灣區的建設發展帶動下，儼然成為國際港灣會展城市。未來高雄市政府也將持續從踩線、協助競標、場地會勘、行政協調、商機媒合、活動建議、地方特色展現、交通接駁以及協助申請補助款等各方面，全方位協助會展主辦單位，爭取更多的會議展覽來高雄舉辦。
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