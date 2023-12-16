快訊

斷裂落入海中…象鼻岩「鼻子不見」原因曝光 區公所籲遊客勿再前往

只因販賣牛肉…北韓9男女遭綁木樁處刑 2.5萬人被逼看槍決全身發抖

高雄會展產值今年突破32億 明年超過40場有望再提升

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市政府經濟發展局及會展辦公室赴泰國出席2023國際會議協會(ICCA) 年會。記者蔡世偉／翻攝
高雄市政府經濟發展局及會展辦公室赴泰國出席2023國際會議協會(ICCA) 年會。記者蔡世偉／翻攝

疫情時代國際交流熱絡，經濟復甦力道強勁，全球會展產業已恢復疫情前的7成，高雄市政府經發局今年也促成多場國際級專業展會，吸引了超過60國會展專業人士代表前進與會，整體產值超過32億元，明年更有超過40場國際會展活動確定在高雄舉辦，展現出高雄推動會展產業的成果。

高雄市政府經發局今年也促成多場國際級專業展會，截至目前市府獎勵會議展覽活動核定32場，整體會展場次更達173場，已接近近年最高場次175場的水準，整體產值超過32億元。而明年還有亞太口腔顎顏面放射線大會、亞洲肩肘關節研討會、亞澳神經外科醫學會等，超過40場國際會展活動皆已確定在高雄舉辦。

經發局長廖泰翔表示，高雄結合海空雙港優勢，以及亞洲新灣區的建設發展帶動下，儼然成為國際港灣會展城市。未來高雄市政府也將持續從踩線、協助競標、場地會勘、行政協調、商機媒合、活動建議、地方特色展現、交通接駁以及協助申請補助款等各方面，全方位協助會展主辦單位，爭取更多的會議展覽來高雄舉辦。

2023國際環境流行病學學會全球年會（ISEE 2023）在高雄舉辦。迎來全球逾60國、1,200位學者專家共聚一堂。記者蔡世偉／翻攝
2023國際環境流行病學學會全球年會（ISEE 2023）在高雄舉辦。迎來全球逾60國、1,200位學者專家共聚一堂。記者蔡世偉／翻攝

高雄市 疫情 會展產業

延伸閱讀

2023高雄貨櫃藝術節「海口味」跨國城市美學大港登場

王金平主持高雄選務會議 黃昭順認黨部「1困境」需幫忙

高雄轉型國際港灣會展城市 創32億元產值

韓國瑜輔選李明璇 自曝曾想賣掉小港機場、嘆無中央力量沒法做

相關新聞

美呆了！高雄最高「星空之樹」在中央公園畫亮夜空

迎接耶誕節，高雄市政府在中央公園點亮近25公尺高的聖誕樹「星空之樹」，周邊搭配逾5公尺高的純白麋鹿，及寬度達4.5公尺的...

屏縣府攜手扶輪社關懷弱勢兒少 今年認養經費破百萬

為關懷弱勢兒童及少年，屏縣府結合國際扶輪3510地區，推動「扶輪之子兒少認養計畫」邁入第13年，今於縣府大禮堂舉行受贈典...

華山里港站伴弱勢獨老如家人十餘年 歲末送暖送物資

92歲鍾姓老翁未婚無子，獨自在屏東里港40多年，患高血壓、重聽、雙膝退化及雙眼白內障，行動不便又視力模糊，自13年前開始...

殺蛇溪水質淨水場今啟用 日處理量達1萬噸水、去汙率達7成

殺蛇溪位於屏東市牛稠溪排水中上游段，長年受民生汙水及畜牧廢水影響，造成水體髒汙、發臭，再加上八八風災後，水質愈發混濁，流...

金酒經武酒窖參加觀光亮點獎選拔 勇奪最佳人氣2大獎

經武坑道於1983年完工，歷經國軍弟兄三班輪值，徒手打造挖鑿而成，花崗岩層地質加上金門海島型氣候，讓坑道內的天然環境溫濕...

金門跨年 葉璦菱陪倒數

2024年金門跨年晚會活動卡司昨公布，今年將移至金城鎮行政院金馬聯合服務中心前廣場舉辦，邀請多位國台語歌后演出，包括鄧福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。