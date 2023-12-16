高雄會展產值今年突破32億 明年超過40場有望再提升

後疫情時代國際交流熱絡，經濟復甦力道強勁，全球會展產業已恢復疫情前的7成，高雄市政府經發局今年也促成多場國際級專業展會，吸引了超過60國會展專業人士代表前進與會，整體產值超過32億元，明年更有超過40場國際會展活動確定在高雄舉辦，展現出高雄推動會展產業的成果。

高雄市政府經發局今年也促成多場國際級專業展會，截至目前市府獎勵會議展覽活動核定32場，整體會展場次更達173場，已接近近年最高場次175場的水準，整體產值超過32億元。而明年還有亞太口腔顎顏面放射線大會、亞洲肩肘關節研討會、亞澳神經外科醫學會等，超過40場國際會展活動皆已確定在高雄舉辦。