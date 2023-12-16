澎湖推跨島馬拉松賽 望安場113年3月登場

觀光署澎湖國家風景區管理處表示，明年除了澎湖本島跨海馬拉松賽外，還將在3月底推出跨島「望安場」，從望安離島開跑，跑出觀光季的好兆頭。

觀光署澎管處為提升澎湖觀光整體發展，規劃113年觀光系列活動，包括「2024澎湖四季旅遊」、「113年在地主題特色遊程-好澎遊chill嗨嗨」、「自行車領騎服務」、「菊島澎湖跨島馬拉松-望安場嘉年華」、「澎湖追風音樂燈光節」、「澎湖跳島101K自行車（101K Hopping Bike）活動」、「菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，打造國際型度假島嶼，讓世界看見澎湖。

澎管處長洪志光表示，明年系列活動中，以跨島馬拉松賽「望安場」最為特別，趕在明年3月底觀光季之前登場，一樣有全馬、半馬組和6公里休閒組等，預計以參加500名選手為限。

洪志光表示，「望安場」是澎湖明年的首場賽事，澎管處除將協調當地民宿配合，也將開放望安綠蠵龜保育中心作為選手的夜宿區，同時協調澎湖輪夜航時間，至於主場的「菊島澎湖跨海馬拉松」，也安排在明年11月3日在澎湖本島舉行。

澎管處昨晚舉辦澎湖離島旅遊線產業聯盟暨觀光活動檢討會，洪志光就明年觀光系列活動提出報告，並表揚推動全台唯一具備「跨海＋跳島」的「菊島澎湖跨海馬拉松」幕後功臣。