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高雄轉型國際港灣會展城市 創32億元產值

中央社／ 高雄16日電

高雄市經發局會展辦公室今天表示，今年促成多場國際級專業展會，吸引逾60國會展專業人士代表與會，整體產值超過新台幣32億元，明年將有超過40場國際會展在高雄舉辦。

高雄市經發局長廖泰翔表示，「會展推動辦公室」提供24小時諮詢服務及活動協助，成立高雄會展聯盟，整合在地資源、強化高雄會展產業鏈，對外提供完善服務。

根據統計，截至今年11月市府核定獎勵會議展覽活動30案，共有162場會展，較去年同期成長1.5倍，為高雄注入逾32億元經濟效益。

經發局指出，明年度高雄將迎來2024亞太口腔顎顏面放射線大會、2024亞太肝臟研究學會年會、2024年第十七屆亞澳神經外科醫學會等43場國際會展活動，未來會展商機前景可期。

廖泰翔指出，今年經發局與高雄會展辦公室團隊更赴泰國參加第62屆國際會議協會（International Congress & Convention Association,ICCA）年會，與來自80國、超過1100名國際會展專業人士以及各國政府會展管理單位代表與會交流，大幅提升國際能見度，期許帶動更多元的國際會展活動落地高雄。

高雄市

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