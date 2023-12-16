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屏縣府攜手扶輪社關懷弱勢兒少 今年認養經費破百萬

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏縣府結合國際扶輪3510地區，推動「扶輪之子兒少認養計畫」邁入第13年，今於縣府大禮堂舉行受贈典禮，共有96名學童受惠，認養經費達115萬2千元。圖／屏東縣政府提供
屏縣府結合國際扶輪3510地區，推動「扶輪之子兒少認養計畫」邁入第13年，今於縣府大禮堂舉行受贈典禮，共有96名學童受惠，認養經費達115萬2千元。圖／屏東縣政府提供

為關懷弱勢兒童及少年，屏縣府結合國際扶輪3510地區，推動「扶輪之子兒少認養計畫」邁入第13年，今於縣府大禮堂舉行受贈典禮，共有96名學童受惠，認養經費達115萬2千元，縣長周春米出席為孩子們鼓勵打氣，她感謝各界齊心接住有需要的家庭及孩子，勉勵學童們努力向學、勇敢踏上追逐夢想的道路。

周春米表示，扶輪之子兒少認養計畫已進行第13個年頭，讓辛苦的青少年們有更多資源及能量成長，未來將持續妥善運用相關資源與愛心，也鼓勵正在就學的學生們，能不因環境困難而放棄夢想與學習機會。

此次活動國際扶輪3510地區總監賴寶禾說，今年扶輪主題是「為世界創造希望」，期許能夠為扶輪之子創造希望，讓學童勇於想像未來，讓自己的夢想起飛，勇敢追夢。

屏縣府結合國際扶輪3510地區，推動「扶輪之子兒少認養計畫」邁入第13年，今於縣府大禮堂舉行受贈典禮，共有96名學童受惠，認養經費達115萬2千元。圖／屏東縣政府提供
屏縣府結合國際扶輪3510地區，推動「扶輪之子兒少認養計畫」邁入第13年，今於縣府大禮堂舉行受贈典禮，共有96名學童受惠，認養經費達115萬2千元。圖／屏東縣政府提供
屏縣府結合國際扶輪3510地區，推動「扶輪之子兒少認養計畫」邁入第13年，今於縣府大禮堂舉行受贈典禮，共有96名學童受惠，認養經費達115萬2千元。圖／屏東縣政府提供
屏縣府結合國際扶輪3510地區，推動「扶輪之子兒少認養計畫」邁入第13年，今於縣府大禮堂舉行受贈典禮，共有96名學童受惠，認養經費達115萬2千元。圖／屏東縣政府提供

周春米

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