殺蛇溪水質淨水場今啟用 日處理量達1萬噸水、去汙率達7成

殺蛇溪位於屏東市牛稠溪排水中上游段，長年受民生汙水及畜牧廢水影響，造成水體髒汙、發臭，再加上八八風災後，水質愈發混濁，流經縣民公園造成觀感不佳，為改善河川水質，縣府自籌1.8億元，興建殺蛇溪水質淨化場，日平均處理量達1萬噸水，平均去汙率達70%，縣長周春米於今主持啟用典禮，盼該場能使殺蛇溪清澈見底、魚兒暢遊。

周春米表示，前瞻預算給予屏東一年約20多億元的治水預算，殺蛇溪水質淨化場從1年前動土至今順利啟用，含購地、工程及後續3年操作維護等，總金費約1.8億元，該場占地面積約0.5公頃，再加上3年前完工的屏東產業園區汙水場，還有即將完成整治的武洛溪，讓屏北大生活圈生活品質可以更加提升。

環保局表示，殺蛇溪水質淨化場位於屏東市與長治鄉交界處，設計平均日處理量達1萬噸，溪水經攔汙、沉砂、混凝膠凝、沉澱及礫間等處理後放流，每月削減生化需氧量（BOD）約570公斤，懸浮固體物（SS）削減量約1萬2千公斤，及氨氮（NH3-N）削減量約450公斤，平均汙染物去除率可達70%，減輕殺蛇溪的汙染負荷。