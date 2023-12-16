屏東勝利星村 啟用智慧停車示範區

屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，昨在勝利星村空翔區啟用智慧停車示範區，屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，明年元月正式啟用，但議員觀察，屏東老年人口多，有長輩直言不大會用。副縣長黃國榮說，試辦到正式上路約有2周宣導期，會請交旅處及交通隊加強宣導。

屏縣府交旅處表示，屏市路邊停車管理導入數位管理資源，建置智慧停車控制中心，民眾即時獲得停車資訊，減少尋找車位時間，也運用停車大數據應用分析，作為停車管理政策依據，112年度即依數據分析應用，屏東市區導入智慧停車柱，將智慧停車管理再升級。

交旅處指出，建置智慧停車柱路段，可透過AI影像辨識，確認是否有車輛進出，並辨識車牌號碼，紀錄停車資訊，達到無紙化停車管理。副縣長黃國榮表示，未來會視使用情況，推動到潮州、東港、恆春鎮。

屏東市路邊停車格畫設藍色雲端停車圖像，提醒建置智慧停車，卻讓不少民眾以為是身障停車格而不敢停。交旅處表示，示範推動期間會有陣痛期，會一併檢討。

屏縣議員蘇資婷說，屏東老年人口多，使用智慧型手機恐有數位落差。交旅處長黃國維說，會加強宣導，現行繳款方式包括超商補單等同步並行。智慧停車柱收費費率仍依屏縣公有停車場管理自治條例計算。