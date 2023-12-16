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金門跨年 葉璦菱陪倒數

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

2024年金門跨年晚會活動卡司昨公布，今年將移至金城鎮行政院金馬聯合服務中心前廣場舉辦，邀請多位國台語歌后演出，包括鄧福如、葉璦菱等大咖陪跨年。活動時間為31日晚上7點至凌晨0點，內容包含市集活動、晚會表演、抽獎活動。

金門縣文化局表示，今年活動主題「金門有go嗨」融合了「Go」和「嗨」，表達金門是一個充滿活力、能讓人盡情嗨玩的地方，代表金門在跨年時刻，不僅有豐富的娛樂活動，還能讓人盡情享受歡樂，讓整個氛圍變得熱烈，充滿動感。

今年跨年卡司，包括主持人-林葦妮、無尊，歌手卡司則由女子偶像團體AKB48 Team TP，深受小朋友喜愛的東森幼幼台-蔓越莓姐姐、鳯梨哥哥、《星光大道》踢館魔王-羅莎莎、靈騷女聲-RĒD°芮德、創作歌手-李浩瑋、金嗓歌后-葉璦菱、台語歌手-甲子慧、創作歌手-流氓阿德、男女混聲演唱組合-沒有才能、創作歌手─鄧福如壓軸，將帶來演出。

據悉，今年也準備豐富的抽獎品，以家庭小家電為主，有小冰箱、多功能料理鍋、烤盤組、電磁爐、冷暖循環扇、7-11商品卡、USB隨行風扇，最大獎是微型電動二輪車。

金門 跨年晚會 台語

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金門跨年晚會邀請國台語歌后演出 要讓民眾嗨翻天

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