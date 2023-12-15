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屏東竹田溝渠設光電板被罵翻 農水署：未獲支持不推動

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
屏東縣竹田鄉六巷村居民發起連署堅決反對附近溝渠大排上設置光電板。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉六巷村居民發起連署堅決反對附近溝渠大排上設置光電板。記者劉星君／攝影

屏東縣竹田鄉溝渠擬設光電板遭農民及地主陳情反對，農業部農田水利署表示，圳路光電係指在當地農民及居民的支持下，於圳路上方舖設光電板，以同時發揮灌溉排水及綠能發電功能。

農水署說，推動圳路光電前，需公開相關規劃設計資訊予當地農民及居民知悉，如獲大多數農民及居民支持，才會推動；反之，若不受在地農民及居民支持，就不推動。

農水署表示，配合國家淨零排放政策，推動綠能發電，是在不影響灌排設施功能、農民權益、農業發展及生態環境的前提下，在所轄圳路用地設置太陽光電，發揮兼顧灌溉排水及綠能發電功能。

農水署表示，各地管理處評估於不影響灌溉排水的場域後，由廠商提出規劃案，並由廠商向當地農民及居民說明相關設置事宜，若農民及居民有相關疑義，廠商均需備齊完整資訊予以說明。經充分溝通說明後，如未獲設置共識，就不會在該地區設置圳路光電。

農水署強調，屏東縣竹田鄉溝渠圳路光電設置案，既然有農民及居民表達反對意見，農水署屏東管理處就不會讓廠商進場施工。

農民 屏東縣 農業部 水利署

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