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屏東竹田溝渠設光電板被罵翻 農水署：未獲支持不推動
屏東縣竹田鄉溝渠擬設光電板遭農民及地主陳情反對，農業部農田水利署表示，圳路光電係指在當地農民及居民的支持下，於圳路上方舖設光電板，以同時發揮灌溉排水及綠能發電功能。
農水署說，推動圳路光電前，需公開相關規劃設計資訊予當地農民及居民知悉，如獲大多數農民及居民支持，才會推動；反之，若不受在地農民及居民支持，就不推動。
農水署表示，配合國家淨零排放政策，推動綠能發電，是在不影響灌排設施功能、農民權益、農業發展及生態環境的前提下，在所轄圳路用地設置太陽光電，發揮兼顧灌溉排水及綠能發電功能。
農水署表示，各地管理處評估於不影響灌溉排水的場域後，由廠商提出規劃案，並由廠商向當地農民及居民說明相關設置事宜，若農民及居民有相關疑義，廠商均需備齊完整資訊予以說明。經充分溝通說明後，如未獲設置共識，就不會在該地區設置圳路光電。
農水署強調，屏東縣竹田鄉溝渠圳路光電設置案，既然有農民及居民表達反對意見，農水署屏東管理處就不會讓廠商進場施工。
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