旗山早療交通車破舊屢拋錨 善心人集資捐助幫忙換車

位於高雄市旗山區的兒童早期療育發展中心，服務區域遍及旗山、美濃，最遠到桃源和茂林區。因幅員廣大且需求日增，原本使用中的幼童交通車車齡逐年老舊已不敷使用。加拿大皇家大學南區校友會集結愛心，捐贈中心一台全新接駁車，讓慢飛天使們能有安全、舒適的交通工具。

高雄山區幅員廣大又偏狹長，加上青壯年人口嚴重外流，隔代教養的情形相當普遍，山區往返僅能靠公車，每趟一個小時的車程讓家中小孩需要早療的家長卻步。旗山兒童早期療育發展中心，服務區域遍及旗山、美濃，最遠到桃源和茂林區。原本有兩台車負責接送學童，但其中一台超出使用年限已久，經常半路拋錨，讓人相當擔心孩童們的安全。

加拿大皇家大學南區校友會會長蔡明昌得知需求後，大力促成公司捐車事宜，之後也順利捐助伊甸一輛全新16人座幼童專用車。今天在旗山早療中心主任謝亞芳、慢飛天使及家長的見證下，啟動鳴笛儀式，並慢飛天使進行試乘，孩子們開心不已。

伊甸基金會表示，蔡會長4年前就曾捐助旗山兒童早療中心40萬元，平時就相當關注身障人士的交通問題的他，曾捐贈交通車給其他身障照顧機構，當他得知早療中心需要換車，也立刻集資協助換車。

照顧慢飛天使小芯的奶奶，因為高齡73，再加上重聽，無法自行帶孫女到早療中心上課，全靠交通車接送， 「感謝有了交通車，孩子也能走出家門！」伊甸基金會旗山早療中心主任謝亞芳表示，有了新車，讓伊甸服務偏鄉的工作能更全面性地輸送至偏遠地區，彌平弱勢貧困家庭在服務使用與資源取得上的落差，真的非常感謝民眾與機關團體的支持。