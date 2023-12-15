「N波」異動引熱議 金門縣府人事再搬風！4局處長職務調動

金門縣政府今天發布一級單位主管職務異動，其中，原工務處長黃儒新調任建設處長、原觀光處長李銘培調任工務處長，觀光處長由許績鑫出任、社會處長黃雅芬出任，人事明日生效。

金門縣府表示，此次新任主管共計4位，包括新任建設處長由黃儒新出任，黃現年52歲，國立交通大學土木工程學系畢業，112年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任縣府工務處科長、副處長及處長等職務。

新任工務處長由李銘培出任，李現年50歲，國立交通大學土木工程學系畢業，110年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任縣港務處副處長、公共車船管理處處長、縣府建設處副處長、觀光處科長、副處長及處長等職務。

新任社會處長由黃雅芬出任，黃現年61歲，銘傳大學公共事務管理學系碩士，97年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任縣大同之家主任、縣府社會處專員、縣金門日報社社長、縣文化局副局長、教育處副處長、處長及參議等職務。

新任觀光處長由許績鑫出任，許現年51歲，銘傳大學應用語文學院中國文學研究所碩士，110年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任縣港務處副處長、養護工程所長、陶瓷廠長、畜產試驗所長、公共車船管理處長、縣府建設處副處長、觀光處科長、副處長、縣文化局局長及縣府參議等職務。

除前開新任一級單位主管外，原社會處長陳世保及建設處長張瑞心調縣府參議。

針對今年的「N波」人事異動，也引起坊間熱議，有人就說像張瑞心與陳世保兩人都被視為是「陳家班」，這已經是他們兩人今年度第三度調動，堪稱是「全才」。據了解，下個月還有一波更大的人事調動。