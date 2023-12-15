又在屏東逛大街！綠鬣蜥連2天現蹤鬧區 今年累計捕捉逾3.3萬隻

外來種綠鬣蜥到處現蹤，先前有民眾目睹綠鬣蜥闖入屏東縣內埔鄉六堆天后宮，朝媽祖「拜拜」。未料有民眾近日接連兩天在屏東市鬧區看見綠鬣蜥現蹤逛大街，現場引起一陣騷動，最後被民眾自行捕獲，現場目擊民眾說，以前都是在網路看到，第一次看到綠鬣蜥現蹤，「看到實體很真實，又怕會傷人」。

屏東縣府農業處表示，外來種綠鬣蜥持續捉捕，今年累計捉捕3萬3484隻，數量創歷年新高，綠鬣蜥繁殖期春、秋兩季；外民眾捉捕綠鬣蜥後，可到屏東消防分隊、潮州消防分隊換取農特產品，若害怕不敢捕捉，可以通報1999、1959專線，會由縣府委託廠商到場捉捕。

屏東市公園路鬧區，13、14日接連兩天同個地點出現綠鬣蜥在馬路上逛大街，現場還引起一陣騷動，這隻綠鬣蜥後來遭現場民眾捉捕。