全台最美魚市場今重開幕 增加假日現流魚貨拍賣！遊客讚質感變好

有「全台最美魚市場」之稱的高雄鼓山魚市場，歷經3個多月閉門整修，今天上午11時30分重新開幕營業。高市海洋局說，鼓山魚市場調整為質感複合式商場，假日將有漁船靠港拍賣現流魚貨，也加設海景酒吧、戶外咖啡調酒餐車。遊客說，改裝後「質感變好」。陶姓船長說，希望能把鼓山魚市場做起來，為當地帶來觀光財。

鼓山魚市場今天上午重新開幕，一早就有好奇旅客在門外查看，開幕後陸續有數百名旅客進入。許多遊客一眼就被新進駐的日式料理店「大手町 鮮‧刺身」所展示出來的新鮮石斑魚、白腹魚、蛤蠣、活蝦等海產吸引，現場排隊點購生魚片，或購買新鮮海產再請人代工料理，享用新鮮海味。

海洋局說，為回應民眾期待，鼓山魚市場這次重新開幕後，增加現撈漁獲拍賣與代工料理，假日的下午3點過後，會有當地船長開傳來卸下新鮮漁貨，在市集進行拍賣，遊客可購買最新鮮的海產，拿到鼓山魚市場內的津漁聚務所，代客料理最便宜1道菜只要100元。

哈瑪星當地的陶姓船長說，他與鼓山魚市場合作，會將出海捕撈到的漁貨拿來拍賣，今天他在高雄外海捕到許多黑加網魚、肉鯽魚、海蝦，還有1尾10多公斤的虎鰻，都是當季新鮮好吃的高級魚，下午2點會把船開到鼓山魚市場旁的碼頭，分類整理之後，會進行拍賣。

陶姓船長表示，能感受紹政府與南仁湖公司經營鼓山魚市場的決心，漁民會盡量配合，一起把鼓山魚市場做起來，希望能為當地帶來觀光的財富。

今天有不少遊客走到「大漁商行」的室內展售空間，參觀選購來自全國各地農、漁會的特色水產品及農漁伴手禮，有遊客抱怨，伴手禮偏貴，品項偏少，但負責經營鼓山魚市場的南仁湖公司說，伴手禮的牌價都一樣，不會抬高價格販售。

鼓山魚市場今天下午2點舉辦「1元限時購」活動，民眾用1元可購買農漁產品福袋，活動開始前吸引數十名遊客排隊，排在首位的葉姓男子說，他今天下午1點半就來排隊購買1元福袋，排了半小時，打開發現是地瓜片，「不說划不划算，好玩就好！」他認為鼓山魚市場重新開幕後感覺不錯，但賣熱食的攤位太少。

一對夫妻檔帶小孩來吃海鮮料理，先生說，鼓山魚市場新開幕後增加生鮮料理項目，「覺得很不錯！」一名男子說，鼓山魚市場重新開幕引進新的商家「感覺比較新鮮、有趣！」但建議價格也要讓人能夠接受，畢竟搭渡船到旗津買海產，比這裡便宜很多。