快訊

區域立委315人登記、6人不符規定 中選會審定王家貞不得登記為候選人

獨／高掛「阿北對不起」看板！段體佩發難 台中棄保號角響起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最美魚市場今重開幕 增加假日現流魚貨拍賣！遊客讚質感變好

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
遊客在鼓山魚市場排隊購買1元限時購福袋。記者王勇超／攝影
遊客在鼓山魚市場排隊購買1元限時購福袋。記者王勇超／攝影

有「全台最美魚市場」之稱的高雄鼓山魚市場，歷經3個多月閉門整修，今天上午11時30分重新開幕營業。高市海洋局說，鼓山魚市場調整為質感複合式商場，假日將有漁船靠港拍賣現流魚貨，也加設海景酒吧、戶外咖啡調酒餐車。遊客說，改裝後「質感變好」。陶姓船長說，希望能把鼓山魚市場做起來，為當地帶來觀光財。

鼓山魚市場今天上午重新開幕，一早就有好奇旅客在門外查看，開幕後陸續有數百名旅客進入。許多遊客一眼就被新進駐的日式料理店「大手町 鮮‧刺身」所展示出來的新鮮石斑魚、白腹魚、蛤蠣、活蝦等海產吸引，現場排隊點購生魚片，或購買新鮮海產再請人代工料理，享用新鮮海味。

海洋局說，為回應民眾期待，鼓山魚市場這次重新開幕後，增加現撈漁獲拍賣與代工料理，假日的下午3點過後，會有當地船長開傳來卸下新鮮漁貨，在市集進行拍賣，遊客可購買最新鮮的海產，拿到鼓山魚市場內的津漁聚務所，代客料理最便宜1道菜只要100元。

哈瑪星當地的陶姓船長說，他與鼓山魚市場合作，會將出海捕撈到的漁貨拿來拍賣，今天他在高雄外海捕到許多黑加網魚、肉鯽魚、海蝦，還有1尾10多公斤的虎鰻，都是當季新鮮好吃的高級魚，下午2點會把船開到鼓山魚市場旁的碼頭，分類整理之後，會進行拍賣。

陶姓船長表示，能感受紹政府與南仁湖公司經營鼓山魚市場的決心，漁民會盡量配合，一起把鼓山魚市場做起來，希望能為當地帶來觀光的財富。

今天有不少遊客走到「大漁商行」的室內展售空間，參觀選購來自全國各地農、漁會的特色水產品及農漁伴手禮，有遊客抱怨，伴手禮偏貴，品項偏少，但負責經營鼓山魚市場的南仁湖公司說，伴手禮的牌價都一樣，不會抬高價格販售。

鼓山魚市場今天下午2點舉辦「1元限時購」活動，民眾用1元可購買農漁產品福袋，活動開始前吸引數十名遊客排隊，排在首位的葉姓男子說，他今天下午1點半就來排隊購買1元福袋，排了半小時，打開發現是地瓜片，「不說划不划算，好玩就好！」他認為鼓山魚市場重新開幕後感覺不錯，但賣熱食的攤位太少。

一對夫妻檔帶小孩來吃海鮮料理，先生說，鼓山魚市場新開幕後增加生鮮料理項目，「覺得很不錯！」一名男子說，鼓山魚市場重新開幕引進新的商家「感覺比較新鮮、有趣！」但建議價格也要讓人能夠接受，畢竟搭渡船到旗津買海產，比這裡便宜很多。

鼓山魚市場今天重因開幕，增加異國風美食攤位。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場今天重因開幕，增加異國風美食攤位。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場重新開幕後增加販售生鮮魚品的店家。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場重新開幕後增加販售生鮮魚品的店家。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場的遊客購買生鮮海產後，付費請店家代客料理。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場的遊客購買生鮮海產後，付費請店家代客料理。記者王勇超／攝影
遊客在鼓山魚市場內休息、享用美食。記者王勇超／攝影
遊客在鼓山魚市場內休息、享用美食。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場今天重新開幕，戶外廣場增加大型玩偶，讓遊客可以拍照留念。記者王勇超／攝影
鼓山魚市場今天重新開幕，戶外廣場增加大型玩偶，讓遊客可以拍照留念。記者王勇超／攝影
遊客在鼓山魚市場內的「大漁商行」，參觀選購來自全國各地農、漁會的特色水產品及農漁伴手禮。記者王勇超／攝影
遊客在鼓山魚市場內的「大漁商行」，參觀選購來自全國各地農、漁會的特色水產品及農漁伴手禮。記者王勇超／攝影

伴手禮 福袋 高雄市

延伸閱讀

台人愛插隊？他到日本買東西結帳見1亂象 網怨：1天就看到3組

MLB／記者會湧200人嚇到大谷 明年準備好當挑戰者

鹿港天后宮財運亨通斗限量 科技業員工幫老闆排21小時搶頭香

傳自己裸照給夏乙薇媽媽看 海產遭眾人譴責

相關新聞

全台最美魚市場今重開幕 增加假日現流魚貨拍賣！遊客讚質感變好

有「全台最美魚市場」之稱的高雄鼓山魚市場，歷經3個多月閉門整修，今天上午11時30分重新開幕營業。高市海洋局說，鼓山魚市...

又在屏東逛大街！綠鬣蜥連2天現蹤鬧區 今年累計捕捉逾3.3萬隻

外來種綠鬣蜥到處現蹤，先前有民眾目睹綠鬣蜥闖入屏東縣內埔鄉六堆天后宮，朝媽祖「拜拜」。未料有民眾近日接連兩天在屏東市鬧區...

人民當提款機？高雄明年罰金收入要多5億 藍讓議會流會

高雄市議會第4屆第2次定期大會，今天再次因國民黨議員清點人數後流會，國民黨指市府舉借20億為高雄銀行增資、明年歲收要增加...

智慧停車空翔示範區今啟用 明年元旦起屏東市正式上路

屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式，打造屏東成為「屏」安韌性城市，屏東市區共...

屏東竹田溝渠種電 農民連署反對

農業部農田水利署屏東管理處計畫在屏東縣竹田鄉六巷村竹田中排上方設光電板，周邊農民、地主共32人簽署反對連署書，昨由林姓農...

岡山維新路…轉爐石鋪路 耐用又減碳

因應淨零碳排趨勢，岡山本洲產業園區主要聯外道路的維新路，採用煉鋼副產品「轉爐石」取代天然石粒料改善路面，壽命長2.5倍以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。