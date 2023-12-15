人民當提款機？高雄明年罰金收入要多5億 藍讓議會流會

高雄市議會第4屆第2次定期大會，今天再次因國民黨議員清點人數後流會，國民黨指市府舉借20億為高雄銀行增資、明年歲收要增加5億罰金都有疑慮，議會不讓相關單位專案報告，清點人數是多數暴力下不得不做的選擇；議長康裕成指國民黨未依表決程序走，才是議會流會主因。

康裕成說，前一天進行程序委員會，針對高雄銀行是否專案報告，現場7名委員有4人認為，高銀之前有召開過增資說明會，議會再提出專案報告浪費時間，表決結果4比3，通過不做專案報告，國民黨若對程序有意見可現場再提異議、再提出討論。

康裕成說，國民黨議員若一開會直接清點人數，她只能照議事規則走、宣布流會，不能因此稱她「鴨霸」，尊重每個議員的意見，但民主政治就是數人頭，應該尊重多數決，國民黨做法太過份。因總預算案未審完，後續將加開臨時會。

國民黨議會總召陳美雅、無黨總召朱信強等人會後表示，在野黨強力要求進行高雄銀行專案報告，議長之前亦口頭表達支持，畢竟舉借20億為高雄銀行增資，都是民脂民膏啊，市民朋友應該要有知的權利。

陳美雅說，另市府下年度歲入，將罰金收入從15億增加到20億，把人民當提款機，這些之前都未溝通說明，國民黨為了人民，清點人數是多數暴力下不得不做的選擇。

國民黨議員黃香菽表示，民進黨指責別人清點人數造成流會，但是在韓國瑜市長任內，民進黨也多次惡意清點人數導致流會，怎麼還好批評別人。

高雄市長陳其邁議會閉幕受訪表示，尊重議會議事決議，希望朝野在臨時會時盡速審查預算。