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智慧停車空翔示範區今啟用 明年元旦起屏東市正式上路

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。圖/屏東縣政府交旅處提供
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。圖/屏東縣政府交旅處提供

屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式，打造屏東成為「屏」安韌性城市，屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。副縣長黃國榮表示，未來持續推動到潮州、東港、恆春等鄉鎮。

今啟用示範區由副縣長黃國榮、屏東市長周佳琪、數位發展部數位產業署組長于台珊與台灣國 開發事業有限公司總經理陳世楨，為屏東無紙化智慧停車服務拉開序幕，並正式啟動數位發展部數位產業署 「普及智慧城鄉生活應用計畫-智慧數據協助城市交通數位 韌性服務發展計畫」。

屏縣府交旅處表示，屏東市路邊停車管理迄25年，持續布建妥適停車空間外，亦積極導入數位管理資源，力求提升民眾便利快捷服務，建置智慧停車控制中心，蒐集全市地磁停車資料，民眾可從QParking 饗樂停車 APP 及路口設置數位剩餘車位顯示器，獲得停車資訊，減少尋找車位的繞行時間。

交旅處指出，運用停車大數據透過應用分析， 作為停車管理政策依據，112年度即依數據分析應用，屏東市區導入智慧停車柱，將智慧停車管理再升級。

交旅處指出，建置智慧停車柱的路段，可透過智慧停車柱AI影像辨識，精準確認是否有車輛進出車格，並且辨識其車牌號碼，紀錄停車資訊，達到無紙化停車管理，節省人力。民眾則可直接掃描智慧停車柱上的 QR Code 完成行動支付，或到路側繳費機，透過 LINE PAY 或悠遊卡完成繳費，此外， 下載 QParking APP 加入會員可直接查詢繳費外，還可享有停車繳費折扣，到商圈特約店家，還有更多優惠，環保並促進商圈消費雙管齊下。

屏東市路邊停車格劃設藍色雲端停車圖像，提醒路邊停車有智慧停車無紙化政策，但已讓不少民眾以為是身障停車格而不敢停車。交旅處表示，示範推動期間會有陣痛期，會一併檢討。

屏東縣議員蘇資婷說，屏東老年人口多，在使用智慧型手機恐有數位落差情況。交旅處長黃國維說，會加強宣導，除了無紙化推動外，現行繳款方式包括超商補單等都是並行。

屏縣府交通旅遊處表示，今啟用空翔區停車場智慧停車服務，該區停車格84位，讓民眾來勝利星村遊玩時， 搶先體驗智慧停車。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，將於2024年1月1日正式啟用，民眾一樣可下載 QParking APP 或掃描智慧停車柱上的 QR Code 線上繳費以 及透過繳費機靠卡繳費，除上述支付方式外，也可比照一般路邊停車費於全台四大超商查詢繳費或於屏東免下車服務中心查詢繳費。

智慧停車柱收費費率仍依屏縣公有停車場管理自治條例計算，計時格位為小型車每小時20元、大型車每小時40元；計次格位為小型車每次30元、大型車每次60元，收費時間為每日上午8點至下午10點，停車未滿五分鐘者不予計費。

屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。記者劉星君/攝影
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。記者劉星君/攝影
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。記者劉星君/攝影
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。記者劉星君/攝影
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。記者劉星君/攝影
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。記者劉星君/攝影
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。記者劉星君/攝影
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，今在勝利星村空翔區智慧停車示範區啟用儀式。屏東市區共規畫345格路邊智慧停車格，2024年1月1日正式啟用。記者劉星君/攝影
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，停車格劃設智慧停車標誌，民眾誤以為是身障停車格。記者劉星君/攝影
屏東縣路邊停車管理服務朝智慧停車推進，停車格劃設智慧停車標誌，民眾誤以為是身障停車格。記者劉星君/攝影

屏東縣 數位發展部 下載

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