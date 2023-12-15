向醫護致敬！金廈海運邀金醫團隊遊藍色公路賞夕陽美景
向醫護人員致敬！為了感謝醫護人員在疫情期間的辛勞及奉獻，金廈海運公司昨天舉辦歲末回饋活動，邀請20多位的衛福部金門醫院的醫護人員搭乘「初日號」體驗海上巡弋，醫護人員搭乘豪華客輪暢遊金廈海域，觀賞金廈海上美景與金門大橋，不少醫護人員都說，很棒的行程，感覺很放鬆。
此次的感恩回饋活動共有2梯次，昨日是針對醫護人員，由衛福部金門醫院院長王世典偕同醫護人員來參與，王世典表示，他是首次搭乘，感覺行程很特別，感謝金廈海運安排這次的金廈「藍色公路」行程，讓他們可以體驗「偽出國」的海上巡弋，欣賞美麗的海岸線和夕陽美景，度過一個愉快且難忘的時光。在25日還將安排職義消海上遊，感謝他們守護金門。
「初日號」金廈海上遊遊程約1個半小時，仿小三通出境模式，從水頭碼頭出發，沿途經復興嶼、猛虎嶼、大膽島、二膽島、檳榔嶼、獅嶼，穿過金門大橋，返回水頭碼頭。航程中有專人導覽、解說，船上提供金門特色小茶點及飲品，讓大家品味美味的同時增進交流。
昨日參加的醫護人員都表示，雖然遊程時間僅有1個半小時，但在他們繁忙的工作中，可以參加海上遊程，近距離觀看金門海上秘境及廈門黃金海岸風光，感覺真的很不一樣，在船上吹吹海風、看落日、賞夜景，聽音樂，身心靈都感到很放鬆。
在航程中，也特別介紹「初日號」在疫情下重生和永續的故事，原來「初日」（Sunrise)命名的構想，是取自於閩南語的諧音「出日」，這艘郵輪是2001年澳洲建造，原名「新金龍」，2002至2018年執行金廈小三通客運，2020年2月10號因疫情小三通停航，金廈海運公司為了公司員工生計及企業永續發展，找來具有國際視野及旅遊服務業經驗的二代家族成員，擔負承先啟後的員工與企業永續使命，在疫情中逆風前行，將一個交通運輸的構想轉化成服務他人的概念，帶給遊客全新的體驗。
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