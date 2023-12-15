美麗海灣非法傾倒廢棄物 澎湖地檢率隊出擊

澎湖是美麗的觀光海島，但也隨處可見非法傾倒廢棄物，澎湖聯合稽查小組昨天查獲9件非法傾倒廢棄物案件，其中有4起涉及刑責，依法送辦。

澎湖地檢署發布新聞指出，檢察官吳巡龍昨天率同澎湖縣政府環保局、警局刑警大隊與各分局、海巡署第七岸巡隊、澎湖憲兵隊等共同聯合稽查非法傾倒廢棄物案件。

檢方指出，澎湖聯合稽查小組共清查轄內12個廢棄物棄置地點，計查獲9件不法情事。其中4件因涉及事業廢棄物，涉有刑事不法，後續由刑大和馬公及白沙分局偵辦，另有5件則屬於行政不法案件，交由環保局依法裁罰。

澎湖地檢署表示，重視澎湖地區觀光環境之永續發展，檢察官對於違反廢棄物清理法案件之偵辦更是責無旁貸，未來持續聯合稽查小組不定期前往轄內廢棄物傾倒熱點加強稽查，徹底杜絕不肖人士非法棄置廢棄物，以維護海灣的優美環境。