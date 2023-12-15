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今起開放月票預約 金門高中停車場 明年起收費
金門高中停車場停車管理系統即將完工，將自明年1月1日起收費，目前暫訂停車前1小時免費，縣府表示，今天起開放月票預約，數量有限，初期提供144個小型車車格，收費有計日計次、月票、半年票等方式。
縣府觀光處表示，為改善金城市區路外停車環境，及遭長期久占問題，縣府陸續擴充停車場域，兼顧停車供需，並提升停車周轉與使用效率，金門高中停車場為金城市區重要停車空間，目前提供144個小型車停車格，包括無障礙3格、婦幼車位4格、充電4格。
觀光處指出，目前收費費率訂為，停車前1小時一律免費，當日進出不分平、假日一律計次20元，月票每月1100元。有民眾說，樂見啟動收費，可避免車格長期占用問題，提升周轉率。
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