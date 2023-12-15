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外帶連鎖店水餃 肉餡吃到膠膜
高雄有市民外帶知名連鎖店水餃回家吃，一口咬下肉餡裡竟有破損的塑膠膜，氣得PO網，衛生局派員稽查雖未發現內有異物的水餃，但店內有食材未離地等多項食安缺失，已要求限期改善，否則將處6萬元以上罰款，連鎖水餃店總公司指分店門市的水餃是工廠供給的，會再加強工廠品管。
民眾在臉書貼出一張裝有水餃的餐盒照，其中一顆吃到剩下半顆的水餃內餡裡，拉出一片破損塑膠膜，點名是某知名水餃連鎖店買的水餃。貼文者說第一次吃到肉餡包塑膠膜，還有點破損，不知道剩下的被吃到哪裡去了，「還好我吃飯有好好嚼，不然噎住就糟糕了」、「如果帶小朋友去吃也要千萬小心，不然小孩噎住會很嚴重！」
網友紛留言，「抱歉，我看成燕窩」、「好噁欸」、「肉夾饃」、「看到以為牙套…」、「看起來是冷凍還沒退？吃起來卻是塑膠」。
林口長庚醫院臨床毒物科教授顏宗海表示，一般食品用的塑膠袋是PE袋，可耐水煮高溫，化學成分上沒什麼毒性，也不會產生塑化劑，但食物中有塑膠袋畢竟不衛生，食用時也可能噎到，食用後可造成腸胃道阻塞。
高市衛生局食品科長林千雅表示，衛生局昨天上午前往稽查，隨機檢視水餃內餡都未發現異物，但店內有食材未離地、沒有溫度記錄、部分食材未覆蓋，清潔用品未專區放置等缺失，已限期改善，若未依規定則依違反食安法規定，處6萬元以上罰鍰。
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