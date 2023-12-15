屏東竹田溝渠種電 農民連署反對

農業部農田水利署屏東管理處計畫在屏東縣竹田鄉六巷村竹田中排上方設光電板，周邊農民、地主共32人簽署反對連署書，昨由林姓農民代表遞交給屏東管理處。林姓農民說，排水溝渠上設發電板，影響臨地農作物日照生長，防汛期清淤受影響，還會躲藏鳥禽，堅決反對；農水署屏東管理處表示，會要求廠商加強說明，沒有鄰近地主同意，絕不會貿然施工。光電板爭議在南部地區蔓延，數月前高雄美濃區獅子頭水圳要架設光電板即遭地方反對，全案暫緩。美濃農會總幹事鍾清輝說，水圳蓋光電板，會增加水圳清淤難度，農地種電讓租金上揚，稻農都擔心成本增加；高雄旗山現搭設2條太陽能光電板，每條約1公里長，議員朱信強憂心民眾生命財產受損，要求設置單位需做好維護管理計畫。

立委邱議瑩反對水圳蓋光電板，認為田園風光會破壞，今年10月在立院質詢時，要求農業部公開宣布停止推動，已獲農業部代理部長陳駿季同意。

屏東縣竹田鄉居民反對屏東縣竹田鄉新勢段1474、1528、1581號的水利中排排水溝渠架設太陽能光電板，發起連署。林姓農民說，他務農好幾十年，只有這塊土地，農田都是良田，不是荒地，一旦溝渠蓋光電板，農作物日照受影響，且引來鳥類聚集，想到就煩惱。

林姓農民說，多數居民不知道溝渠將要種電，直到附近做排水溝護岸才發現不對勁。鍾姓居民說，溝渠旁有道路，車流量大且速度快，擔心光電板反射會影響交通。竹田鄉民代表陳宏志昨陪農民向屏東管理處遞交連署書，盼公部門重視農民耕作權。農水署屏東管理處長黃信茗說，此案面積1萬6184平方公尺，會請業者持續跟地方溝通。