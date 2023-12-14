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預算審不完！高市議會明年元月將加開臨時會審議

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市議會召開程序委員會，決定這次會期未審完的預算將於明年元月臨時會再審。記者王昭月／翻攝
高雄市議會召開程序委員會，決定這次會期未審完的預算將於明年元月臨時會再審。記者王昭月／翻攝

高雄市議會預訂明天閉幕，但預算仍未審完，議會今天召開程序委員會針對未能在此次會期審完的預算，決議明元月15日加開臨時會審議，也決議未來總預算歲入分組審查將回歸各委員會，其中，爭議一時的高銀增資專案報告，多數決認為無須排入臨時會。

高雄市議會今天召開第7次程序委員會議，通過第3及第4次臨時會議程草案，自明年1月15日起連續19天，續審第2次定期大會尚未審完的議案（總預算）。

針對高銀增資專案報告是否列入臨時會？議長康裕成指為讓全體議員對增資案有所了解，刻意安排在總質詢前辦理高銀說明會，可惜當天發言並不踴躍；她尊重程序委員會委員意見，最後以程序委員會多數決認為無須將高銀增資專案報告排入臨時會議程。

至於預算歲入分組審查方式，議會日前進行黨團協商也同意由程序委員會決定，程序委員會多數委員均贊成歲入交由各委員會審查。

今天的程序委員會由議長康裕成主持，副議長曾俊傑及江瑞鴻、陳明澤、邱俊憲、陳美雅、劉德林、朱信強等議員與會。

高雄市 議員

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