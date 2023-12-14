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屏東規劃「一捷二鐵三快速」 盼以完整路網脫胎換骨

中央社／ 屏東縣14日電

屏東縣政府規劃「一捷二鐵三快速」，今天立法院財政委員會考察執行情形，縣府期待透過重大交通建設逐步到位，完整交通路網，讓屏東脫胎換骨。

立法院財政委員會今天由屏東立委鍾佳濱率隊，會同交通部次長祁文中、經濟部次長林全能與屏縣府秘書長邱黃肇崇，考察屏東縣交通建設規劃與預算執行情形。

縣府交通旅遊處長黃國維報告指出，縣府規劃「一捷二鐵三快速」，分別是高捷、高鐵、恆春觀光鐵道、國道10號、高屏第二快速道路與屏南快速道路，目前都在進度上執行，期待透過重大交通建設逐步到位，讓屏東脫胎換骨；另外，高鐵延伸屏東部分，今年8月行政院副院長鄭文燦就指示鐵道局縮段辦理時程，希望未來其他重大工程也能加速進行。

祁文中表示，目前屏東整體路網規劃中，捷運林園東港林邊線屬優先路線，縣府已提出可行性報告修正案，而大寮屏東線與大寮萬丹線則須修正為優先路網；此外，恆春觀光鐵道目前可行性研究招標中，行政院會加速進行；南迴路線改善與部分路線雙軌化，交通部由鐵道局加速辦理。

「三條快速道路」部分，祁文中說，高屏二快目前辦理二階環評中，將於明年1月提送環境部審查；國道10號延伸案期望在2027年如期完工；屏南快速道路可行性評估報告目前由國發會審議中，期待未來加速通過。

鍾佳濱表示，捷運大寮屏東線中程計畫路網，因縣府要修正整體路網優先順序，會跟交通部極力爭取修正所需經費。

民進黨縣議員梁育慈表示，目前捷運大寮屏東線在屏東路網規劃中非屬優先路線，在申請可行性研究補助時被打了回票，希望能爭取再次推動，也希望屏北東西向道路可以盡速完成。

屏東縣政府 鐵道 捷運

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