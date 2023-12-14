暖冬登革熱未歇…屏東出現社區家庭群聚 籲清除孳生源

時序進入冬季，登革熱疫情雖有下降趨勢，屏東縣府衛生局觀察，仍持續有零星個案出現，散發於多個里別，且有社區家庭群聚案例。衛生局提醒，近日南部天氣白天溫度達近30度，仍然有利病媒蚊滋生，請民眾勿鬆懈需持續落實清除孳生源，防止疫情過冬。

屏東縣府衛生局表示，截至12月13日累367例本土性登革熱病例，以屏東市264例最多。每年冬季隨氣溫降低，病媒蚊活動力減弱，登革熱的病例數通常因此大幅減少。但今年冬天氣候溫暖，南部登革熱疫情尚未停歇，呼籲民眾應配合各項防治，除主動清除住家室內外積水容器，也要針對戶外輪胎、觀景池、屋前後溝及頂樓廢棄物等孳生源好發地點。

衛生局提醒，落實「巡、倒、清、刷」為防止疫情擴散，縣府執行強孳噴藥等緊急防治作為雖然帶來生活不便，但仍請民眾為了自身及家人朋友的健康安全多多諒解及配合。

縣府請民眾不要掉以輕心，除了留意避免蚊蟲叮咬，如果發現有發燒、骨頭酸痛、皮膚紅疹等症狀，要趕快就醫並告知活動、旅遊史，在家休息不上班、上課，避免疫情擴散即時防治。