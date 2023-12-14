情繫故鄉 李能緣6度捐百萬醫療儀器給金門醫院

旅台鄉親李能緣為提升金門鄉親的醫療照護品質，今天再度捐贈百萬醫療儀器給金門醫院，今天院方舉行「情繫故鄉 造福桑梓 李能緣捐贈32頻道數位腦波檢查儀」儀式，金門醫院致上由衷感謝，場面溫馨，據了解，李能緣在6年內，捐贈近450萬元給金門醫院，讓院方相當感動。

李能緣長期投注公益服務，秉持「感恩、回饋」之心，力行公益回饋社會，以具體行動提升醫療照護品質，用愛與關懷守護民眾的健康，自2018年起捐贈新生兒、骨科、泌尿外科、護理科、心血管外科、牙科與急診等照護醫療設備給金門醫院，李能緣得知在地神經內科醫師學成返鄉服務，積極建構完善之神經內科醫療服務，惟受限預算編列問題，無法在短時間購置評估診斷利器-腦波檢查儀，今年延續這份愛，第六度慷慨解囊捐贈32頻道數位腦波檢查儀，讓醫療照護如虎添翼。

金門醫院院長王世典感謝李能緣女士長期以來對金門醫院的支持，過去6年捐贈近450萬元的醫療儀器，在照護鄉親，提升醫療品質扮演相當重要的夥伴。這次捐贈的數位腦波檢查儀，可精確檢查出腦部問題及病灶，可提供病患最高品質的腦波檢查，

王世典指出，腦波檢查是一種安全、無痛的檢查方法，對於評估大腦功能以及檢測與神經系統相關的疾病具有重要價值。 通過記錄和分析腦部的電活動，腦波檢查能夠提供醫生有關大腦活動狀態的關鍵信息，對於神經內科醫師來說是疾病診斷時相當重要的工具，李女士捐贈的捐贈32頻道數位腦波檢查儀，充實神經內科臨床診斷設備，讓醫護團隊能更精準為病人診治。