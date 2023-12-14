超夯！2024屏東最美免費桌周曆、農民曆 限量上架了

屏東縣政府每年推出創意桌曆、農民曆供民眾索取，往往供不應求，2024屏東創意桌曆以獨特的吟遊詩人視角，帶領大家漫遊在屏東的每一個角落，特別推出周曆模式，可以書寫記事；2024屏東農民曆，以屏東好時節，提出12個月自然旅行提案，年度出遊計畫好伙伴，更是一本自然愛好者的旅行指南。

屏縣府指出，2024創意桌周曆及農民曆限量形式發行。即日起，可以在屏東縣政府南北棟服務台、屏東縣立圖書館總館、屏菸1936文化基地以及台北、台中、高雄等火車站旅遊服務中心免費索取。

屏東縣政府指出，2024創意桌曆打破以往以月為單位，採周曆式且可書寫記事，每月以三種顏色結合精緻插畫與淺顯易懂文字，揭開屏東豐富的人文底蘊，在每天的生活中都能感受到屏東的美好。

2024屏東農民曆提出12個月的自然旅行提案，不僅是年度出遊計畫好伙伴，更是一本自然愛好者的旅行指南。無論是尋求山間寧靜的遠足者，還是喜愛騎行於綠意盎然小徑的鐵馬騎士，「2024屏東農民曆－屏東好時節」量身訂製了豐富多彩的行程，每一步，無論是在山巒、海濱、林間或是離島，都將展現屏東最原始、最純粹的美景。