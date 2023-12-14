金門高中停車場明年1月起收費 明天開放月票預約

金門高中停車場停車管理系統即將完工，並自明年1月1日起開始收費，目前暫訂停車前1小時免費，金門縣政府今天表示，將於明天開放月票預約，數量有限，民眾記得手刀要快；對此，不少民眾都很認同，有人說，以後終於有位子可停，不會再有長期佔用停車位的車子。

縣府觀光處表示，為了改善金城市區路外停車環境及遭長期久佔之問題，縣府陸續擴充停車場域，逐步提供優質停車環境，並提升停車周轉與使用效率，金門高中停車場為金城市區重要停車空間，目前提供144格小型車停車格，包括無障礙3格、婦幼停車位4格、充電4格，並採用計日計次、月票、半年票方式收費。

觀光處指出，目前的收費費率訂為，停車前1小時，一律免費。當日進出不分平、假日一律20元/計次。第1、2日不分平、假日一律20元/計日；第3日起不分平、假日一律40元/計日；月票每月1100元。