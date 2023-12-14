快訊

萬綠叢中一點藍！傳「越南王」籌辦新網媒 大選年搶話語權

美麗島民調／賴蕭配持續領先 柯盈配觸底反彈仍墊底

97歲前參謀總長劉和謙病逝 國防部將協助辦理後事

金門高中停車場明年1月起收費 明天開放月票預約

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門高中停車場停車管理系統即將完工，並自明年1月1日起開始收費，明天將開放月票預約，有需求的民眾請記得動作要快。圖／縣府提供
金門高中停車場停車管理系統即將完工，並自明年1月1日起開始收費，明天將開放月票預約，有需求的民眾請記得動作要快。圖／縣府提供

金門高中停車場停車管理系統即將完工，並自明年1月1日起開始收費，目前暫訂停車前1小時免費，金門縣政府今天表示，將於明天開放月票預約，數量有限，民眾記得手刀要快；對此，不少民眾都很認同，有人說，以後終於有位子可停，不會再有長期佔用停車位的車子。

縣府觀光處表示，為了改善金城市區路外停車環境及遭長期久佔之問題，縣府陸續擴充停車場域，逐步提供優質停車環境，並提升停車周轉與使用效率，金門高中停車場為金城市區重要停車空間，目前提供144格小型車停車格，包括無障礙3格、婦幼停車位4格、充電4格，並採用計日計次、月票、半年票方式收費。

觀光處指出，目前的收費費率訂為，停車前1小時，一律免費。當日進出不分平、假日一律20元/計次。第1、2日不分平、假日一律20元/計日；第3日起不分平、假日一律40元/計日；月票每月1100元。

對此，有民眾就說，收費後，以後不會在有長期佔用停車位的車輛，相信以後停車會更方便些。

金門高中停車場停車管理系統自明年1月1日起開始收費，目前暫訂停車前1小時免費，金門縣政府將於明天開放月票預約。圖／縣府提供
金門高中停車場停車管理系統自明年1月1日起開始收費，目前暫訂停車前1小時免費，金門縣政府將於明天開放月票預約。圖／縣府提供

金門 車位 停車場

延伸閱讀

獨／凱道爭奪戰…民眾黨手刀搶下選前之夜 民進黨包下1月9-11日路權

金門高中學生宿舍動土 可遠眺大橋美景學生喊超期待

悠遊卡一次儲1千！眾人喊正常 前捷運員工曝超扯用法：拿來偷情

影／TPass通勤族每天逾142萬 行政院拍影片宣傳減碳

相關新聞

九如陸橋夜間拆 居民控難安眠

因應鐵路地下化，47年歷史高雄九如陸橋上月底開拆，工程單位深夜施工，居民被吵得睡不著跳腳、向多單位投訴，環保局稽查噪音超...

去年離台不捨落淚！「橘色惡魔」2度訪台 憶高雄歡呼聲大到前所未有

日本京都橘高校吹奏樂部今年再訪台灣，學生說，台灣民眾給予的掌聲讓她們感到格外不同，希望拿出比去年更好的表演，將元氣與笑容...

阿塱壹擋土牆阻路 環團籲搶救陸蟹

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉的阿塱壹古道，屏東縣府畫設「旭海觀音鼻自然保留區」後掀起探訪熱，環團年初發現旭海村通往步道...

高雄車站天井窗施工 旅客驚像貼狗皮膏藥

高雄鐵路地下化後，車站圓頂天棚朵朵白雲造型成為打卡熱點，但遊客發現車站下沉式廣場天井玻璃窗，近日出現許多長板，白色圓頂天...

最美鼓山魚市場周五重新開幕 前3天農漁產品1元限時購

被稱為「全台最美魚市場」的高雄市鼓山魚市場，歷經3個多月封館整修，將在本周五上午11時30分重新開幕。前3天會推出「1元...

阿朗壹引道水泥化工程 環團痛心遭路殺上百隻陸蟹屍體

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉的阿塱壹古道，屏東縣政府劃設「旭海觀音鼻自然保留區」後掀起探訪熱，環團今年初發現旭海村通往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。