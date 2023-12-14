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高雄車站天井窗施工 旅客驚像貼狗皮膏藥
高雄鐵路地下化後，車站圓頂天棚朵朵白雲造型成為打卡熱點，但遊客發現車站下沉式廣場天井玻璃窗，近日出現許多長板，白色圓頂天篷顯得雜亂，直言「好像貼狗皮膏藥」，美景都被破壞；鐵道局南部工程分局說明，為符合綠建築標章加裝百葉，鋪設長條型保護板，月底前會復原。
高雄鐵路地下化2018年通車後，車站圓頂天篷看似白雲造型頗受關注，不少人還特別到場拍照打卡，搭車旅客日前發現搭手扶梯到下沉式廣場，抬頭望向圓頂天篷，天井玻璃窗上出現突兀長板、甚至布滿髒汙，像貼狗皮膏藥，美景完全被破壞。
黃姓旅客直言，玻璃看起來好像發霉、「真的很醜」；也有遊客納悶，高雄車站蓋好沒幾年，怎麼會這樣？
鐵道局南部工程分局第2工務段長張維舜說，為符合綠建築標章要求，高雄車站下沉式廣場天井玻璃窗將加裝百頁，目前施工中，為避免工人站立或搬運物品時損壞天窗玻璃，才鋪設長條型保護板。
張維舜表示，保護板已鋪設2周，預計月底前完成百頁施工、移除保護板，也會清潔天窗玻璃，目前施工過度期，造成市民觀感不佳，向大家致歉，月底前一定復原。
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