九如陸橋夜間拆 居民控難安眠

因應鐵路地下化，47年歷史高雄九如陸橋上月底開拆，工程單位深夜施工，居民被吵得睡不著跳腳、向多單位投訴，環保局稽查噪音超標，要求限期改善，否則最高開罰18萬元；市府表示，因在輕軌路段上方施工，須避開輕軌營運時間才核准夜間施工，明晚可完工，全力降低對居民影響。

長達624公尺九如橋是高雄鐵路地下化後最後開拆陸橋，但近期夜間施工，遭民眾投訴影響安寧，尤其施工機具半夜「轟隆隆」敲擊聲，聲響大到讓人無法入睡，居民怒斥「不讓人睡覺嗎？」

厚生里長歐瑞清說，地方居民都埋怨夜間施工聲響太大、實在擾民，里辦事處電話近日已被打爆，市府應做好配套。

市議員陳美雅說，施工過程應不造成民怨，至於拆除路段跨越輕軌，非利用夜間施工的理由不應成立，雖然大家都支持輕軌，卻不能無限上綱，要民眾什麼都配合，卻影響生活、通行及安全，這是卸責的舉措。

議員簡煥宗也說，服務處近期接獲不少陳情，場勘發現要避開輕軌營運，夜間施工是「閃避不了的事」，但市府施工前應做好溝通，讓地方了解施工可能狀況，減少非預期心理衝擊。

工務局新工處主祕林建良說，九如橋正拆除輕軌上方橋梁，依公眾運輸通行安全規定，輕軌營運時段不得施工，才申請晚上11時至凌晨4時施工，期間環保局若監測噪音超標，就要求廠商停工。

林建良表示，也要求廠商只能白天拆除，晚間吊離結構體，以降低噪音，相關路段明晚就能完成，已要求廠商向里長致歉，也請民眾多包涵。

環保局本月12日晚間稽查，監測工地噪音為78分貝，已超過管制標準，要求施工單位限期改善，否則可罰1萬8000元到18萬元罰鍰。

九如陸橋拆除後，跨越愛河新橋預計2026年完工通車，完工後可縫合都市紋理，加速鼓山區愛河沿線與三民中都地區發展。