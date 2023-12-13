考察北高雄產業用地水電 曾文生：用電充足強化韌性

立法院經濟委員會今天至高雄考察，會中討論北高雄產業用地及水電等，經濟部次長曾文生表示，高雄用電量僅占發電量的6成，用電絕對充足，電網也持續強化韌性確保輸電穩定。

經濟委員會今天盤點北高雄潛在產業用電、開發期程。經濟部產業園區管理局、國科會、高市府經發局簡報時表示，從楠梓科學園區、楠梓科技產業園區第三園區、橋頭科學園區、白埔產業園區、路竹產業園區等園區開發都依序推動，業者可依需求選擇用地。

經發局指出，高雄產業投資要素充足，半導體產業鏈更是完整，上中下游的IC設計、晶圓製造、封裝測試、半導體先進材料與設備等先後在高雄設廠，還有中山大學培育半導體人才，高雄是半導體產業最佳設廠選擇。

經發局簡報時提及，白埔產業園區、路竹產業園區目前正陸續辦理前置作業；楠梓科學園區第一、二期則會納入南科管理局管理，橋頭科學園區去年已經提供業者同步設廠，2025年完工，業者設廠有多個地點可以選擇。

民進黨立委邱志偉表示，台積電2奈米製程將在楠梓科學園區設廠，對於後續還有可能設置的1.4奈米或其他製程節點，高雄必須先做好準備，從中央到地方都應針對土地、用水、用電等問題做好盤點，提供台積電設廠評估。

民進黨立委劉世芳指出，高雄冬天幾乎不下雨，科技業如果要設廠，必須要確保枯水期用水無虞；同時確保有足夠綠電供廠商回應國際客戶要求，相關單位必須提早因應，做好評估。

曾文生身兼台電董事長，他強調，楠梓科學園區的用電需求，台電也已經展開超高壓纜線及設備建置作業；在用水方面，原水優先供應民生用水，工業用水則優先使用再生水，楠梓與橋頭再生水廠才有足夠污水源形成再生水，滿足工業用水需求。

曾文生也指出，水利署、高市府積極推動備援水井、伏流水、曾文南化聯通管工程等計畫，讓高雄供水可以更靈活調配。