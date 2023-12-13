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最美鼓山魚市場周五重新開幕 前3天農漁產品1元限時購

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鼓山魚市場重新開幕後，遊客可在戶外空間欣賞美麗海景。圖／海洋局提供
鼓山魚市場重新開幕後，遊客可在戶外空間欣賞美麗海景。圖／海洋局提供

被稱為「全台最美魚市場」的高雄市鼓山魚市場，歷經3個多月封館整修，將在本周五上午11時30分重新開幕。前3天會推出「1元限時購」，讓到場共襄盛舉的民眾限時限量，用1枚銅板就能帶回商品及特色農漁產品。民代說，如果能夠突破原有的經營模式，吸引更多觀光客，當然樂觀其成，但仍需時間觀察成效。

鼓山魚市場在高雄市政府耗資1.4億元整修後，委由南仁湖經營管理，去年10月開幕造成轟動，但後來因為遊客發現販售的漁產竟是冷凍產品，不是活跳跳的生猛海鮮，開幕半年後人潮轉為稀少，今年9月業者封館整修。

海洋局說，鼓山魚市場在暫停營業進行整修後，除了引入全國性特色水產品及農漁伴手禮專區，還有海鮮燒烤、代客料理、生魚片及丼飯，並設有夜間海景啤酒吧及戶外咖啡調酒餐車等服務，還有假日漁船靠港魚貨拍賣市集以及不定時舉辦特色風格快閃主題攤位。

到哈瑪星港邊，三五好友無論是在大片落地窗前享用鮮美海鮮，還是戶外吹海風小酌暢聊，都能搭配絕美山海景緻為此行增色。

海洋局表示，開幕首三日除了「1元限時購」，還有討海人市集、主廚魚體分解秀、石斑魚試吃會、消費滿額送等活動；配合2023國際貨櫃藝術節的展覽活動，還加碼推出從鼓山魚市場或高雄港11號碼頭出發的文化遊艇限定航班，用限量超值的體驗價格就能一覽高雄港邊美景。

鼓山魚市場前身是高雄市第一座現代化的魚市場，位於人潮車潮往來的鼓山輪渡站旁，鄰近棧貳庫、駁二、西子灣、旗津等多個觀光熱點。先前鼓山魚市場因建物頹圮僅作停車場使用，高雄市政府於2021年啟動整建活化計畫，拆除老舊危險建物、整理周邊環境，在保存魚市場第一拍賣場的歷史脈絡之下，重新賦予建物嶄新生命。

高雄市議員簡煥宗說，鼓山魚市場的經營單位如能突破原有經營模式，提高觀光客參觀意願，當然樂觀其成，接下來就是耶誕節、新年假期，如果市政府能加強舉辦相關活動，吸引更多人潮，或許能再次帶動鼓山魚市場的人氣，但整體成效如何，仍需要時間觀察。

鼓山魚市場室內展售空間的「大漁商行」。圖／海洋局提供
鼓山魚市場室內展售空間的「大漁商行」。圖／海洋局提供
「大手町 鮮．刺身」進駐鼓山魚市場室內展售空間，提供美味的日式料理。圖／海洋局提供
「大手町 鮮．刺身」進駐鼓山魚市場室內展售空間，提供美味的日式料理。圖／海洋局提供
鼓山魚市場戶外空間的「渡船頭啤酒花園」。圖／海洋局提供
鼓山魚市場戶外空間的「渡船頭啤酒花園」。圖／海洋局提供

高雄市 海鮮 高雄港

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