阿朗壹引道水泥化工程 環團痛心遭路殺上百隻陸蟹屍體

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉的阿塱壹古道，屏東縣政府劃設「旭海觀音鼻自然保留區」後掀起探訪熱，環團今年初發現旭海村通往步道入口處便道，鋪上水泥步道和擋土，當時環團與學者憂心影響陸蟹生態，近日有導覽員在阿朗壹水泥路段，撿到約上百隻大大小小陸蟹屍體，要求鄉公所研擬解決方案。

長期關注此案的屏東縣環境聯盟理事、律師張怡說，她看到夥伴在阿朗壹水泥路拍攝到陸蟹屍體，「屍橫遍野、路殺變成大屠殺了」；當時發現導覽員臉書發文，日前帶領阿塱壹古道團從南田進旭海出，在出口處新舖水泥地北端，竟撿拾到一整隻大大小小螃蟹，而非蟹餅，都因高牆擋著，找不到回家的路熱死，「真的沒力氣數了！誰來告訴我有幾隻死亡螃蟹？」

張怡說，該工程今年初遭環團披露後，當時就有學者提到，是陸蟹棲地路線，水泥地等恐造成傷亡等，如今一一驗證；陸蟹學者曾說，之前調查當地陸蟹棲地，古道南端引道發現多隻抱卵的奧氏後相手蟹正遷徙，雖不是生殖高峰期，但仍可見到，但當得知引道側邊修築一道長百公尺的擋土牆，陸蟹降海遷徙路徑不僅直接阻斷，還是雙向阻斷。當時提建議，只要施工前多方諮詢，多加入一些簡單動物通道、保留幾區灌叢，就可讓工程與生態並存。

牡丹鄉長潘壯志強調，未實際看到照片陸蟹是屍體還是脫殼後樣子，他曾幾次現勘，來回一小時路程，僅發現零星陸蟹。公部門會持續監控，滾動檢討，也會重視生態保育。

張怡說，請原民會跟屏縣府原民處，找牡丹鄉公所邀請NGO與生態專家，召開生態檢核會議，討論補救方案。環團訴求補救方式，把光滑水泥面打成粗糙面，並將海岸林補種回來，減少水泥面的面積，才能有助於減少陸蟹傷亡。